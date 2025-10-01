لا مفر من الفوز.. الإسماعيلي يختتم استعدادته لمواجهة سموحة

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي تدريباته اليوم الأربعاء، على ملعبه بالإسماعيلية، قبل أن يتوجه إلى مدينة الإسكندرية للدخول في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة سموحة المقرر لها الخامسة مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدور المصري الممتاز.

ووضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإٍسماعيلي بقيادة ميلود حمدي اللمسات النهائية على تشكيل الفريق رغبتنا في تحقيق نتيجة إيجابية وحصد الثلاث نقاط.

ويأمل نادي الإسماعيلي في تحقيق الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية من أجل ووقف نزيف النقاط وإسعاد جماهير الدراويش التي تعاني من النتائج السلبية منذ انطلاق الموسم الحالي.