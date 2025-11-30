بـ 10 لاعبين.. تشيلسي يتعادل مع أرسنال 1-1 في الدوري الإنجليزي

انتهت مباراة أرسنال وتشيلسي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في إطار الجولة 13 ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء هدف تشيلسي عن طريق تريفوه تشالوباه في الدقيقة 48.

فيما جاء هدف أرسنال عن طريق ميكيل ميرينو في الدقيقة 59.

وشهدت الدقيقة 38، حصول موسيس كايسيدو لاعب تشيلسي على بطاقة حمراء.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: ريكاردو كالافيوري، موسكيرا، بييرو هينكابي، يوريان تيمبر.

خط الوسط: مارتن زوبيمندي، إبريتشي إيزي، ديكلان رايس.

خط الهجوم: بوكايو ساكا، ميكيل ميرينو، جابرييل مارتينيلي.

تشكيل تشيلسي كالتالي:

سانشيز؛ جوستو، فوفانا، تشالوبا، كوكوريلا؛ جيمس، كايسيدو؛ إستيفاو، إنزو، نيتو؛ وجواو بيدرو.

ويحتل أرسنال صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 30 نقطة، فيما يأتي فريق تشيلسي في المركز الثالث برصيد 24 نقطة.