بث مباشر| حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي للإعلامي أحمد موسى

يقدّم الإعلامي أحمد موسى حلقة جديدة من برنامج “على مسئوليتي” والمذاع عبر قناة صدى البلد، حيث من المقرر أن يناقش في حلقة اليوم عدة ملفات مهمة تشمل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.

إلغاء بعض الدوائر الانتخابية

كما أنه من المقرر أن يتناول أيضًا قرار المحكمة الإدارية العليا المتعلق بإلغاء بعض الدوائر الانتخابية.

المنظمات الإقليمية والدولية

جدير بالذكر؛ كان قد كشف الإعلامي أحمد موسى، أن البرلمان المصري يحتضن الاجتماع الأهم لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء الذي يشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلي برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية.