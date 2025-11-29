قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نشأت الديهي يوجه التحية لوزير التعليم بعد قراره بشأن واقعة معلمة الإسكندرية
شوبير: إيطاليا لن تنافس على كأس العالم 2026
أقوال الطالبة المجني عليها في واقعة تحرش مُدرِّس الحاسب الآلي بمدرسة فيصل| خاص
إجباري.. قرار جديد بشأن التوكتوك في محافظة الجيزة
نيوكاسل يكتسح إيفرتون برباعية ويقفز في جدول الدوري الإنجليزي
هل دعاء الاستفتاح واجب في الصلاة ؟.. ماذا قالت المذاهب الأربعة
آي صاغة: 200 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
موعد صرف معاشات ديسمبر 2025 والقيمة التفصيلية لكل الشرائح
سعيد الزغبي: خطة السلام انهارت.. وما يحدث في غزة إعادة إنتاج للاحتلال تحت اسم الأمن
الرئيس السيسي لنظيره الفلسطيني: لن نتخلى عن القضية.. ودعم السلطة أولوية لاستعادة الحقوق
حسن عبد النبي لمتسابق: أخرج من عباءة الشيخ المنشاوي
أبو العينين: الرئيس السيسي قام بمجهود ضخم من أجل شرح القضية الفلسطينية للعالم
عرفان بجهود مصر.. أحمد موسى بمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن البرلمان المصري يحتضن الاجتماع الأهم لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء الذي يشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلي برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية.


وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن اجتماع اليوم شهد حديث 30 شخص من الحضور رسالتهم هي مصر والإشادة ويعبرون عن فخرهم بالرئيس السيسي أكثر من المصريين، لأنهم عارفين دوره وجهده في حل أزمات الشرق الأوسط.
وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن ممثلين عن 43 موجودين في مصر وهم رؤساء برلمانات ونواب رؤساء برلمان ووكلاء برلمانات من أجل المتوسط وقليل من الأعضاء يمثلون وفود بلادهم.


واستطرد أنه كانت هناك كلمة مهمة من المستشار الجليل حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ترأس اجتماع وجلسات أمس واليوم، موجها التحية لـ أبو العينين على الحرفية الشديدة في إدارة الجلسات.


وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الوفد التركي تحدث عن المتحف المصري الكبير والذي أوضح خلال كلمته أن مصر تقدم للعالم رسالة ثقافية كبيرة جدًا.


وأردف أن ما يحدث في مصر الآن ملحمة برلمانية كبيرة، وهناك إشادات كبيرة جدا بالموقف المصري والرئيس السيسي، والجميع أشادوا بثبات الموقف المصري الذي أحبط مخطط التهجير وبالتالي الحفاظ على القضية الفلسطينية.

