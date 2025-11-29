عرفان بجهود مصر.. أحمد موسى بمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن البرلمان المصري يحتضن الاجتماع الأهم لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء الذي يشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلي برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية.



وتابع خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن اجتماع اليوم شهد حديث 30 شخص من الحضور رسالتهم هي مصر والإشادة ويعبرون عن فخرهم بالرئيس السيسي أكثر من المصريين، لأنهم عارفين دوره وجهده في حل أزمات الشرق الأوسط.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن ممثلين عن 43 موجودين في مصر وهم رؤساء برلمانات ونواب رؤساء برلمان ووكلاء برلمانات من أجل المتوسط وقليل من الأعضاء يمثلون وفود بلادهم.



واستطرد أنه كانت هناك كلمة مهمة من المستشار الجليل حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والنائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب ترأس اجتماع وجلسات أمس واليوم، موجها التحية لـ أبو العينين على الحرفية الشديدة في إدارة الجلسات.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الوفد التركي تحدث عن المتحف المصري الكبير والذي أوضح خلال كلمته أن مصر تقدم للعالم رسالة ثقافية كبيرة جدًا.



وأردف أن ما يحدث في مصر الآن ملحمة برلمانية كبيرة، وهناك إشادات كبيرة جدا بالموقف المصري والرئيس السيسي، والجميع أشادوا بثبات الموقف المصري الذي أحبط مخطط التهجير وبالتالي الحفاظ على القضية الفلسطينية.