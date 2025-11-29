أحمد موسى: وفود الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط يزورون المتحف المصري الكبير غدا

علق الإعلامي أحمد موسى، على أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات في مصر بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، إن وفود الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط سوف يقومون بزيارة المتحف المصري الكبير غدا ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" الوفود بكره عندهم يوم طويل وكل الوفود هيزوروا المتحف المصري الكبير ثم زيارة الاهرامات وسوف يلتقون بالدكتور زاهي حواي وسوف يلقي محاضرة عليهم ".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" الوفود سوف تزور المتحف القومي للحضارات المصرية غدا ".



وأكمل الإعلامي أحمد موسى :" كافة الوفود المشاركة في منتدى الجمعية البرلمانية يشيدون بمصر ودورها في محيطها ".