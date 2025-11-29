أحمد موسى: قمة شرم الشيخ مرجعية السلام

علق الإعلامي أحمد موسى، على أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات في مصر بحضور النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسؤوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" قمة السلام في شرم الشيخ هي مرجعية السلام في المنطقة وقطاع غزة ".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" قمة السلام في شرم الشيخ هي خارطة الطريق ومسار أي سلام قادم في المنطقة ".

وتابع أحمد موسى:" وفود الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط أكدوا ان مصر أساس الاستقرار في الشرق الأوسط".

وتابع الإعلامي أحمد موسى :" العالم كله كان عند مصر في قمة شرم الشيخ للسلام وكافة الوفود المشاركة في الجمعية البرلمانية للاتحاد من اجل المتوسط أشادوا بدور مصر واستضافتها لقمة السلام في شرم الشيخ".