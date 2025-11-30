أحمد موسى: احترام أحكام القضاء ضرورة.. ونأمل برلمانا يعبر عن إرادة المصريين

أكد الإعلامي أحمد موسى أن أحكام القضاء واجبة الاحترام، مشيرًا إلى أن الهدف من تنفيذها هو ضمان دخول نواب البرلمان دون أي إشكاليات قانونية أو أزمات داخل دوائرهم.

وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة صدى البلد، أنه يتمنى أن تفرز الانتخابات برلمانًا يعبر عن الإرادة الحقيقية للمواطنين، مؤكدًا أن الجميع حريص على تحقيق إرادة الناس واحترام اختياراتهم.

انتخابات مجلس النواب

وأشار إلى أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب حظيت بإشادة واسعة من الإعلاميين والمراقبين المحليين والدوليين، لافتًا إلى أن وزارة الداخلية تعاملت بحزم مع أي خروقات أو مشكلات ظهرت خلال سير العملية الانتخابية، مما ساهم في خروجها بشكل منضبط وشفاف.