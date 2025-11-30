قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الصحة يرفض فرض رسوم كشف على مرضى نفقة الدولة والتأمين بجوستاف روسي مصر
بينيت: سأدعم اتفاقا مُلزما يتضمن اعتزالا سياسيا لنتنياهو بعد انتهاء المحاكمة
منظمة إرهابية عابرة للحدود.. خطوة أمريكية جديدة تحسم مستقبل جماعة الإخوان
سلوت: حققنا فوزا مهما على وست هام.. وصلاح كان وسيظل عنصرًا مهما للنادي
الإفتاء تحذر: الحجاب ليس مظهرا فقط ولن تكتمل مواصفاته إلا بهذه الشروط
إجراءات حكومية عاجلة لضبط أسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل
رسميا.. مونوريل شرق النيل يبدأ التشغيل الفعلي في الأسبوع الأول من يناير
النقل تناشد المواطنين المشاركة في التوعية من مخاطر رشق الأطـ.ـفال للقطارات بالحجارة
النقل: إنشاء وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة ضمن خطة تطوير المنظومة
شاهد.. أعمال إنشاء محطة "تحيا مصر 2" متعددة الأغراض برصيف 100 بميناء الدخيلة
السكك الحديدية تطلق مركز خدمة العملاء الصوتي للحجز والاستعلام عن تذاكر القطارات
النقل تؤكد عدم وجود أي حسابات رسمية للفريق كامل الوزير على فيسبوك
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
وول ستريت جورنال: محادثات ميامي تتناول وضع جدول زمني للانتخابات في أوكرانيا

فرناس حفظي

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن تصريح لمسؤول أمريكي، أن محادثات ميامي تتناول وضع جدول زمني للانتخابات في أوكرانيا، إلى البحث في إمكانية  تبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا وقضايا أخرى.

وفي وقت سابق، كشف موقع أكسيوس أن مسئولين أمريكيين وأوكران سيجتمعون اليوم  الأحد في ميامي؛ تمهيدا لجولة محادثات مرتقبة في موسكو، حيث سيلتقي مبعوثو الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء المقبل.


 و حسب الموقع، تسعى الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى إنهاء المراجعات النهائية لخطة السلام الأمريكية، التي خضعت لتعديلات مكثفة خلال الأيام الماضية لجعلها أكثر قبولًا لدى الحكومة الأوكرانية.


وكان من المقرر أن يرأس الوفد الأوكراني رئيس موظفي الرئيس فولوديمير زيلينسكي والمفاوض الرئيسي أندريه يرماك، لكنه استقال يوم الجمعة بعد أن داهمت سلطات مكافحة الفساد منزله، ضمن تحقيقات تستهدف المقربين من الرئيس.

وأرسل يرماك رسالة نصية إلى مساعديه، أعلن فيها أنه "متوجه إلى الجبهة" في شرق أوكرانيا.


الوفد الأوكراني

يقود الوفد الأوكراني  الآن مستشار الأمن القومي رستم عمروف، ويضم نائب وزير الخارجية سيرجي كيسليتسيا، وسفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة أولجا ستيفانيشينا، ورئيس الأركان العامة للجيش الجنرال أندريه هناتوف، بالإضافة إلى مسؤولين من الاستخبارات الأوكرانية.


الجانب الأمريكي

يضم الوفد الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب ويتكوف وكوشنر.

الجدير بالذكر أنه خلال المحادثات التي جرت في جنيف الأحد الماضي، تم التوصل إلى اتفاقات مبدئية بشأن معظم القضايا، باستثناء ملفي الأراضي والضمانات الأمنية.

وأكد مسئول أمريكي بارز أن البيت الأبيض يسعى لسد الفجوات في هذين الملفين خلال اجتماع الأحد، مؤكدًا أن الجانب الأوكراني على دراية بالتوقعات الأمريكية.

مسؤول أمريكي محادثات ميامي أوكرانيا تبادل الأراضي روسيا

11 ألف جنيه كاش باك.. خطوات استبدال التوكتوك بسيارة كيوت

وصول وزير الثقافة لحضور ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. صور

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

