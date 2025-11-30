روبيو: المحادثات مع أوكرانيا لا تتعلق بالسلام فحسب بل أيضا باستقلالها

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إنه يتوقع إحراز تقدم نحو إنهاء الحرب بين موسكو وكييف في المحادثات الأوكرانية الأمريكية المنعقدة في فلوريدا.

وأضاف: "لا تقتصر المناقشات على اتفاقيات السلام فحسب، بل تشمل أيضًا إرساء مسار يضمن استقلال أوكرانيا وازدهارها".

وكتب أمين عام مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، رستم عمروف، على حسابه على موقع X: "نعمل على ضمان سلام حقيقي لأوكرانيا وضمانات أمنية موثوقة وطويلة الأمد".



وفي وقت سابق، كشف موقع أكسيوس أن مسؤولين أمريكيين وأوكران سيجتمعون اليوم الأحد في ميامي؛ تمهيدا لجولة محادثات مرتقبة في موسكو، حيث سيلتقي مبعوثو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء المقبل.



و بحسب الموقع، تسعى الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى إنهاء المراجعات النهائية لخطة السلام الأمريكية، التي خضعت لتعديلات مكثفة خلال الأيام الماضية لجعلها أكثر قبولًا لدى الحكومة الأوكرانية.



وكان من المقرر أن يرأس الوفد الأوكراني رئيس موظفي الرئيس فولوديمير زيلينسكي والمفاوض الرئيسي أندريه يرماك، لكنه استقال يوم الجمعة بعد أن داهمت سلطات مكافحة الفساد منزله، ضمن تحقيقات تستهدف المقربين من الرئيس.