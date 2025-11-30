تضامن أسوان.. تسليم أجهزة تعويضية وكراسي متحركة لذوي الهمم

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بأسوان، مبادرة موسعة لتسليم 6 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة لذوى الهمم بمختلف مراكز المحافظة، بالتعاون مع كبرى الجهات الطبية المتخصصة، تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان.

أكد محمد يوسف، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسوان بأن هذه الجهود تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الدعم المقدم للفئات الأكثر احتياجًا، والعمل الدائم على تحسين مستوى معيشتهم ، وأن المحافظة تدعم بقوة كافة المبادرات الخيرية التي تُنفذ على أرض الواقع، مع فتح الباب أمام المشاركة المجتمعية الجادة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ذوى الهمم

فيما أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تسليم الأجهزة التعويضية والكراسى المتحركة يأتى ضمن مشروع متكامل يستهدف الارتقاء بقدرات الأشخاص ذوى الهمم من جميع الجوانب، ليصبحوا قادرين على العمل والاندماج فى المجتمع دون أن يكونوا عبئًا على الآخرين، مع رفع الروح المعنوية وتحسين جودة الحياة.

وأشار مدير عام جمعية الأورمان، إلى أن اختيار الحالات تم بعد تنفيذ أبحاث ميدانية دقيقة للتأكد من أحقيتهم، وبما يتوافق مع شروط الجمعية، حيث شملت الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوى الهمم بمختلف قرى ومراكز المحافظة، وذلك بالتنسيق الكامل مع مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان بهدف رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.