انطلاق الفعاليات التمهيدية لأولمبياد المحافظات الحدودية بمحافظة أسوان ..شاهد

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان نائبه المهندس عمرو لاشين بإعطاء إشارة البدء لانطلاق التصفيات التمهيدية للنسخة السادسة من أولمبياد المحافظات الحدودية 2026، التى تنفذها مديرية الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف وغيرها من الجهات المعنية.

وحضر بدء الفعاليات زياد يس القائم بأعمال مدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان ، وسعد خليفة وكيل المديرية للرياضة ، وأفراح سيد وكيل المديرية للشباب ، وبمشاركة عدد من المتسابقين بمختلف الألعاب الرياضية.

يأتى ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى وضمن المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى " وتحقيقاً لرؤية مصر 2030.

وأشاد الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بالتعاون المتواصل بين المحافظة ووزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتنفيذ العديد من البرامج والأنشطة المتنوعة من أجل دعم المواهب الرياضية في المناطق الحدودية.

وأشار المحافظ إلى أهمية هذه الفعاليات الرياضية التى تعد ترجمة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة تمكين الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم لإبراز طاقاتهم في مختلف المجالات وعلى رأسها المجال الرياضى.

أولمبياد المحافظات الحدودية

وأوضح الدكتور إسماعيل كمال أن أولمبياد المحافظات الحدودية أصبحت أحد أهم المنصات الوطنية لإكتشاف المواهب وصقل المهارات، بجانب تعزيز الروح التنافسية بين الشباب فى المحافظات الحدودية وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية ، فضلاً عن ترسيخ قيم التعاون والإنتماء الوطنى.

وأكد حرص المحافظة بمختلف أجهزتها المعنية على تقديم كل الدعم اللازم لضمان نجاح الفعاليات وخروجها بالشكل الذي يليق بأبناء محافظتنا وبجهود الدولة فى بناء الإنسان ، وأن أسوان بما تمتلكه من طاقات شبابية ومقومات رياضية قادرة على تحقيق مشاركة متميزة تعكس مكانتها بين المحافظات الحدودية ، وهذا يستلزم أهمية التسجيل والمشاركة لأبنائنا وبناتنا فى هذه المنافسات بإعتبارها فرصة ذهبية لإظهار مواهبهم والإنضمام لمنظومة رياضية وطنية تدعم التميز وتساهم فى ترسيخ الرياضة كأسلوب حياة.

من جانبه أوضح زياد يس أن إنطلاق التصفيات التمهيدية للأولمبياد يأتى تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبمتابعة مستمرة من اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، وفى إطار خطة الوزارة لدعم وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية.

ولفت إلى أن التصفيات تتضمن مجموعة واسعة من الألعاب تشمل ( خماسى قدم – كرة سلة – كرة يد – كرة طائرة – طائرة شاطئية – قدم شاطئية – شطرنج – كرة سرعة – تنس طاولة – ألعاب قوى – كاراتيه للبنين والبنات (كاتا وكوميتيه من 16–22 سنة) – سباحة (50م حرة و50م ظهر) ، إلى جانب فعاليات خاصة بأبنائنا من ذوى الهمم فى اللقاء الختامى .