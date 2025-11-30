قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أسوان .. ندوات تعريفية بقانون العمل الجديد ودعم ذوي الإعاقة

صدى البلد
صدى البلد
أ ش أ

تواصل مديرية العمل بمحافظة أسوان، تنظيم سلسلة من الندوات واللقاءات التوعوية الهادفة لتعزيز الثقافة القانونية والإقتصادية لدى العاملين وأبناء المجتمع الأسواني ، في ضوء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ، بالإضافة إلى عرض القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يضع مجموعة من الضمانات والإجراءات التي تكفل تحقيق المساواة وتوفير الحماية القانونية والإجتماعية للعاملين من ذوي الهمم.

أكد محمود عيسى وكيل مديرية العمل بأسوان أن المديرية تنفذ تكليفات محمد جبران وزير العمل ، والدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان ، من خلال تكثيف الحملات والبرامج التثقيفية التي تستهدف نشر الوعي بثقافة العمل الحر وريادة الأعمال ، ضمن مبادرة "إستثمر في نفسك" ، والتي تسعى لتمكين الشباب إقتصادياً وفتح آفاق جديدة للتشغيل ومشروعات المستقبل.

أشار الى أن هذه الجهود تتكامل مع توجه الدولة نحو توفير سبل الدعم الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة ، سواء من خلال فرص التدريب والتأهيل المهني أو عبر المتابعة المستمرة لضمان حصولهم على حقوقهم ، كما أن الإهتمام الذى توليه القيادة السياسية بذوي الهمم يعكس بصورة إيجابية خطط التنمية داخل محافظة أسوان ، والتي تعمل على تعزيز جودة الحياة ، وتمكين هذه الفئات من الإندماج الكامل في المجتمع وسوق العمل ، وتختتم الندوات فعالياتها بتوصيات تدعو إلى تعزيز الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني ، وتوسيع دائرة التوعية بالقوانين الجديدة ، بما يساهم في خلق بيئة عمل آمنة وفعالة للجميع.

محافظة أسوان الندوات المجتمع

