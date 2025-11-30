حزمة إجراءات لتفعيل الإستراتيجية السكانية مصر 2030 فى أسوان

كلف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان بترأس اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد إجتماع اللجنة التنسيقية للسكان لمتابعة حزمة الإجراءات الهادفة لتطبيق الإستراتيجية القومية للسكان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتطبيق الإستراتيجية القومية للسكان " مصر 2030" من أجل مواجهة القضية السكانية.

وشهد الإجتماع عرض الأنشطة السكانية والمؤشرات بالمحافظة خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2025 من خلال محاور الخطة التنفيذية ، التى تضم محور الحقوق الإنجابية ، والإستثمار فى الثروة البشرية ، ومحور تدعيم دور المرأة ، والتعليم والتعلم ، والإعلام ، والتأكيد على تكثيف ندوات التوعية الإرشادية بالموضوعات الحياتية ، مع عرض الإحصائيات الحيوية لنسب المواليد والوفيات ونشاط تنظيم الأسرة خلال نفس الفترة.

جهود متنوعة

وتم التأكيد على مواصلة جلسات الحوار بموضوعات الإرشاد للأسرة للتربية السليمة ومواجهة مشكلات الزواج المبكر والطلاق والتفكك الأسرى من خلال مكتب شكاوى المرأة ، بالإضافة إلى الخروج بالعديد من التوصيات تمثلت فى إعادة تشكيل اللجان التنسيقية السكانية بالمراكز والمدن والقرى والأحياء للقيام برصد المشاكل الجماهيرية ، والعمل على وضع الحلول لها أولاً بأول ، مع توفير الدعم اللوجستى ، ومنح شهادات تقدير وحوافز للمتطوعين بمبادرة " رواد العمل السكانى " ، والمنسقين على مستوى المحافظة ، علاوة على التوصية بحث الجمعيات الأهلية والمؤسسات الخاصة للمشاركة فى إنشاء دور لرعاية الأيتام من البنين والبنات .