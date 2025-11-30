اجتماع لتعزيز التعاون بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد

​قام السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية بزيارة مجاملة إلى المهندس حسن عبد العزيز حسن رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد نائب وزير الإسكان سابقاً.

​حضر اللقاء، الذي جرى بمقر الاتحاد بمدينة نصر بالقاهرة، السفير حاتم تاج الدين الأمين العام للاتحاد.

​تندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز التعاون المؤسسي بين جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي لمنظمات مقاولي التشييد لبحث سبل التعاون المشترك وخاصة في مجال تدريب وتأهيل مهندسي الإنشاء في الدول العربية والإفريقية، بما يدعم قدرات قطاع التشييد ويرفع كفاءة الكوادر الهندسية.

وأكد الجانبان على أهمية تطوير برامج تدريب فنية وهندسية متخصصة، وتنظيم ورش عمل مشتركة، وتعزيز تبادل الخبرات بين المؤسسات العاملة في مجالات البنية التحتية والتشييد في إفريقيا والعالم العربي.

وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق لوضع خطة تنفيذية مشتركة لدعم المهندسين الشباب وتطوير التعاون في مشاريع التنمية خلال عام 2026.

​وأعرب الأمين العام للاتحاد عن سعادته بتعميق التعاون مع جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات العربية المختصة سيسهم في دعم الشركات العاملة بالقطاع، وتوسيع قاعدة تبادل الخبرات على المستوى الإقليمي، ويعد بمثابة انطلاقه جديده لتعزيز الدور التنموي لكل من الاتحاد والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الأفريقية.