قرار عاجل بشأن تدريس الجدارات البيئية لطلاب الصف الأول بمدارس التعليم الفني
مصلحة الضرائب: الخدمة المستوردة تخضع للضريبة وفقا لمبدأ التكليف العكسي
النقل تدعو مجتمع المصدرين للاستفادة من خط «الرورو» بين دمياط وتريستا
صلاح فوزي: حكم الإدارية العليا حول القائمة الانتخابية متوافق مع القانون.. وإعادة الانتخابات مسؤولية الهيئة الوطنية
تحرك عاجل في قضية مدرسة سيدز الدولية.. النيابة العسكرية تتسلم ملف التحقيقات
لقطات جوية مذهلة لمحطة عدلي منصور.. أكبر مجمع نقل متكامل في الشرق الأوسط| شاهد
داخل استراحته..رئيس محكمة بالإسكندرية ينـ..ـهي حياته بطـ..ــلق نـ..ـاري
النقل: بدء تنفيذ البنية الفوقية بمحطة «سفاجا 2» تمهيدا لتحويل الميناء لمركز لوجستي إقليمي
الوطنية للانتخابات تعلن موعد الاقتراع في الـ 19 دائرة الملغاة
كأس مصر | 22 لاعبا في قائمة الإسماعيلي استعدادا لمواجهة حرس الحدود
لأول مرة منذ 1988 يوماً.. محمد صلاح يقضي المباراة كاملة على دكة ليفربول بلا مشاركة
أحمد موسى يشيد بتحرك النيابة العسكرية للتحقيق في واقعة أطفال المدرسة الدولية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الريف المصري تقدم 1000 كشف عيون مجانى لأهالي سيناء

مبادرة مصر فى عيوننا
مبادرة مصر فى عيوننا
شيماء مجدي

تواصل شركة تنمية الريف المصرى الجديد ، جهودها الهادفة إلى دعم المجتمع وتحسين جودة الحياة داخل مختلف مناطق المشروع القومى لاستصلاح واستزراع وتنمية المليون ونصف المليون فدان، من خلال مجموعة من الأنشطة والمبادرات الخدمية الموجهة للأهالى من العاملين والمقيمين بأراضى الشركة، وكذلك للفئات الأولى بالرعاية فى المناطق المجاورة.

وفى هذا الإطار، شهدت مناطق المشروع خلال الأيام الماضية استمرار فعاليات القافلة الطبية المجانية “مصر فى عيوننا”، والتى أطلقتها شركة تنمية الريف المصرى الجديد 
بالتعاون مع "مؤسسة ميرڤت سلطان للأعمال الخيرية"، من أجل توفير خدمات رعاية صحية شاملة لأهالى منطقة الطور والمناطق القريبة منها من الأشخاص والفئات الأولى بالرعاية.

وقد نجحت القافلة، على مدار يومين، فى إجراء ١٠٠٠ كشف عيون مجانى على الأهالى، شملت فحوصات طبية متخصصة على العين، وصرف الأدوية اللازمة دون مقابل، إلى جانب توفير النظارات الطبية للحالات المستحقة، بالإضافة إلى تنفيذ العمليات الجراحية بالمجان للمستفيدين الأكثر إحتياجا.

تشمل المبادرة إجراء الفحوصات الطبية وصرف الأدوية وعمل النظارات الطبية للحالات المستحقة.. وإجراء العمليات الجراحية للمستفيدين الأكثر إحتياجاً بالمجان، وكذا تقديم كافة صور الدعم الطبى اللازم لأبناء المنطقة، مما يعزز من جودة الحياة ويحسن من مستوى الرعاية الصحية فى مناطق الريف المصرى الجديد.

هذا، وأكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن الشركة حريصة على تعزيز دورها المجتمعى داخل مناطق المشروع القومى، قائلاً : “إن ما نقوم به ليس مجرد نشاط خيرى، بل هو جزء أساسى من رؤية الشركة لبناء مجتمع متكامل يتمتع بخدمات صحية وتنموية حقيقية.”

وأضاف اللواء عمرو عبد الوهاب : “نسعى إلى أن يشعر كل مواطن داخل مناطق المشروع بأن هناك جهة تعمل من أجله وتدعمه، وتلبى إحتياجاته بشكل مستمر ودون تمييز.”

وأشار اللواء عمرو عبد الوهاب إلى أن النجاح الكبير للقافلة الطبية يعكس حجم الإحتياج وأهمية تكرار هذه المبادرات بانتظام، موضحاً : “تقديم ١٠٠٠ كشف طبى وصرف أدوية وإجراء عمليات جراحية بالمجان رسالة دعم منا واضحة لأهالينا فى هذه المناطق.”

وتابع اللواء عمرو عبد الوهاب : “التعاون المثمر مع "مؤسسة ميرڤت سلطان للأعمال الخيرية" كان له دور كبير فى توسيع نطاق الخدمات الطبية وتحقيق أعلى إستفادة للأهالى.”

كما أكد رئيس مجلس الإدارة أن تحسين جودة الحياة داخل مجتمعات المشروع يأتى على رأس أولويات الشركة، قائلاً : “هدفنا هو تحويل مناطق الاستصلاح إلى مجتمعات حقيقية مزودة بكل مقومات الحياة، وفى مقدمتها خدمات الرعاية الصحية.”

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى خطط مستقبلية موسعة للمسئولية المجتمعية للشركة : “سنواصل إطلاق المزيد من القوافل الطبية فى مختلف مناطق المشروع خلال الفترة المقبلة، كما سنعمل على إضافة مبادرات تنموية وخدمية أخرى، بما يجعل مشروع المليون ونصف فدان نموذجاً متكاملاً للتنمية الزراعية والعمرانية والإنسانية.

الريف المصرى الريف المصرى الجديد قافلة طبية سيناء

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

الطفلة جنى

التحريات: لا خلافات بين سيدة التجمع والطالبة جنى.. والحادث قتل خطأ

جرثومة المعدة

تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء

الوطنية للانتخابات: إلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة أبطلتها المحكمة الإدارية العليا

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر

ياسمين عبد العزيز

لن تتوقع.. سعر فستان ياسمين عبد العزيز في أحدث ظهور.. شاهد

الحمل

أسباب احتباس السوائل أثناء الحمل .. وطريقة علاجه

الخبز البلدي

طريقة عمل الخبز البلدي في المنزل

محافظ جنوب سيناء يكرم إلهام شاهين والمرشدي وصابرين ورمزي

اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء

تكريم محمد رضوان في ختام مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

محمد رضوان

صرف معاشات ديسمبر 2025 بأخر زيادة خلال ساعات.. تفاصيل

موعد صرف معاشات ديسمبر2025

بكلمات مؤثرة.. هاني رمزي يهدي تكريمه بشرم الشيخ لوالدته| صور

هانى رمزي

إلهام شاهين

إلهام شاهين تتألق بألوان علم مصر وصابرين بالأسود بحفل ختام شرم الشيخ للمسرح

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: دعكم من عنصرية الجاهلية !

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: البشرية والذكاء الاصطناعي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

