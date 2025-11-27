قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اكتمال النصاب القانوني .. بدء اجتماع الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بعزف السلام الوطني
دوري أبطال إفريقيا.. مفاجآت بتشكيل الأهلي المتوقع أمام الجيش الملكي
مرصد الأزهر يحذر: السيطرة الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي تهدف لطمس الهوية الإسلامية
منظمات حقوقية دولية: الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة لم تتوقف
نهائي القرن الإفريقي.. ذكري تتويج الأهلي بدوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك
شرم الشيخ تتألق عالميًا.. احتفالية «زامنا» تدخل أجندة الفعاليات الدولية خلال الشتاء
هشام نصر يمثل نادي الزمالك في الجمعية العمومية لاتحاد الكرة
الهلال الأحمر يدفع بـ 260 ألف سلة غذائية و 50 ألف بطانية إلى غزة
مدبولي يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي
إغلاق 17 منشأة مُخالفة وفحص 154 مركزًا طبيًا في البحيرة لضمان المعايير الصحية
يارا السكري تؤدي مناسك العمرة.. صور
مدبولي: 8 ملايين مواطن استفادوا من تحسين البنية التحتية والخدمات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

"الريف المصري": مشروع ال 1.5 فدان يوفر 250 ألف فرصة عمل ويحوّل الصحراء لمجتمعات تنموية

هاجر ابراهيم

قال اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصري الجديد، إن المشروع القومي لاستصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان يُعد من أوائل المشروعات القومية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية في نهاية عام 2015.

وأوضح  أن المشروع لا يهدف فقط إلى استصلاح الأراضي الصحراوية وزراعتها، بل يشمل أيضًا تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والاستزراع السمكي، إلى جانب إنشاء مجتمع عمراني متكامل مرتبط بأنشطة المشروع.

وأضاف عبد الوهاب، خلال مداخلة في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلاميتان لمياء حمدين ويارا مجدي، أن المشروع يوفّر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن تسويق 1.01 مليون فدان، ما أتاح نحو 250 ألف فرصة عمل تمثل مصدر دخل لما يقرب من 250 ألف أسرة، مشدّدا على أن جودة البنية التحتية والوعي المجتمعي عنصران أساسيان لنجاح المشروع، لافتًا إلى أن الشركة أنفقت نحو 6.5 مليار جنيه خلال السنوات الماضية على إنشاء الطرق ومدّ شبكات الكهرباء والاتصالات وتنفيذ أعمال البنية الأساسية.

وكشف رئيس الشركة عن إقامة مزارع نموذجية تجريبية لتعزيز الوعي والإرشاد الزراعي، مشيرًا إلى أنه تم مؤخرًا افتتاح نماذج للميكنة الزراعية في منطقة "الطور" بحضور كبار المسؤولين، بهدف توضيح فرص الاستثمار الحقيقي على الأرض، مضيفا أن الشركة نجحت في توثيق كل أراضي المشروع بالتعاون مع وزارة العدل من خلال مكاتب الشهر العقاري.

وتحدث عبد الوهاب عن توزيع الأراضي ضمن المشروع القومي عبر 6 محافظات، من بينها مناطق سيوة والمُغرة بمحافظة مطروح، و"الفرافرة القديمة" و"سهل بركة" و"الفرافرة الجديدة" و"عين دالة" بالوادي الجديد، بالإضافة إلى مناطق سهل المنيا الغربي وامتدادات أراضي الظهير الصحراوي في نطاق طريق "أسيوط الغربي" بمساحة تصل إلى نحو مليون فدان.

الريف المصري تنمية الريف المصري المشروعات القومية الثروة الحيوانية

هبة الزياد

دون مقدمات أو أمراض.. مصادر تكشف سبب وفاة الإعلامية هبة الزياد

هبة الزياد

سبب وفاة هبة الزياد بشكل مفاجئ.. تفاصيل

هبة الزيادة

بعد وفاتها بشكل مفاجئ.. من هي الإعلامية الراحلة هبة الزياد؟

عداد الكهرباء

باق 3 أيام.. تحذيرات لأصحاب عداد الكهرباء القديم

فيروس «ماربورج» إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة للوقاية

فيروس ماربورج.. إرشادات عامة للوقاية في المدارس

هبه الزياد

أحب حياتي التلفزيونية.. آخر ما نشرته الإعلامية هبة الزياد قبل وفاتها

البيض

البانيه رخص.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الخميس

فيروس

أمر طبيعي.. جمال شعبان يحسم الجدل حول انتشار فيروس ماربورج في مصر

هاري كين

بايرن ميونخ يتحرك لتجديد عقد هاري كين قبل نهاية الموسم

الزمالك

مجلس الزمالك يعقد اجتماعًا حاسمًا بعد مواجهة كايزر تشيفز لحل أزمة القيد

الزمالك

مدافع الزمالك يؤكد جاهزيته ويترقب قرار الجهاز الفني قبل مواجهة كايزر تشيفز

كيف يعمل فيروس ماربورج داخل الجسم؟.. أسباب ارتفاع معدل الوفيات

بعد وفاة الإعلامية هبة الزياد أثناء النوم.. أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ ليلًا

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

للشغل والمدرسة.. عمل فطائر الجبنة السريعة

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الاتصالات تحتفل بتخريج الدورة الأولى من برنامج التدريب المكثفICC للمجندين في مجال التعهيد

القوات المسلحة ووزارة الاتصالات تحتفلان بتخريج أولى دورات برنامج ICC المكثف للمجندين في مجال التعهيد|صور

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

