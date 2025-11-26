قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد أحمد كامل.. فريد يطرح كليب "لو صادفنا" بتوقيع الشاعر مصطفى ناصر
بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
بعد اختراق 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسخر الذكاء الاصطناعي لرقابة جنوده
أخبار البلد

البنك الزراعي المصري يعزز شراكته مع محافظة البحيرة لدعم المزارعين وتنمية الريف

أحمد عبد القوى

التقى محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، خلال زيارته للمحافظة، ضمن جولة لأعضاء الإدارة التنفيذية للبنك بمحافظات الدلتا، لتعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، تأكيدًا على الدور الوطني للبنك، كأحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية.

حضر اللقاء سامي عبد الصادق، والأستاذة غادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي، والأستاذ محمد السيسي، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والهندسية والأصول والتأمين، وشريف حسن، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي، وعادل عبد المنعم، رئيس منطقة غرب الدلتا، وعدد من قيادات ومسؤولي البنك والمحافظة.

وخلال اللقاء، رحّبت محافظ البحيرة بالرئيس التنفيذي ووفد البنك، مؤكدة دعمها الكامل لتعزيز الشراكة الممتدة بين المحافظة والبنك الزراعي المصري، والتي تُعد ركيزة أساسية في دعم المزارعين، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة العمل الزراعي بما يخدم خطط التنمية الشاملة. وأكدت أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يهدف إلى توسيع نطاق الخدمات البنكية والزراعية المقدمة لأهالي البحيرة، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتمكين الفلاح وتطوير القطاع الزراعي.

من جانبه، أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، حرص البنك على توفير جميع البرامج التمويلية لدعم التنمية الزراعية والريفية، والتوسع في تمويل الأنشطة الإنتاجية المرتبطة بها، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين، وتوفير كل سبل الدعم لكبار المستثمرين والمنتجين من أصحاب المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى، سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد اهتمامًا خاصًا بتيسير إجراءات القروض الزراعية لمساندة صغار المزارعين، وتوفير التمويل اللازم لشراء المعدات والآلات الزراعية، فضلًا عن تحفيز المزارعين على التحول إلى الري الحديث من خلال برامج تمويل مخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل تكاليف التشغيل، وتعظيم العائد من القطاع الزراعي.

وأكد أبو السعود الدورَ المجتمعي للبنك الزراعي المصري، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، والفئات الأولى بالرعاية، خاصة في قرى "حياة كريمة" بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة بهذه القرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

بنك زراعى زراعة

