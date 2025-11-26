البنك الزراعي المصري يعزز شراكته مع محافظة البحيرة لدعم المزارعين وتنمية الريف

التقى محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، خلال زيارته للمحافظة، ضمن جولة لأعضاء الإدارة التنفيذية للبنك بمحافظات الدلتا، لتعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، تأكيدًا على الدور الوطني للبنك، كأحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، لتحقيق التنمية الزراعية والريفية.

حضر اللقاء سامي عبد الصادق، والأستاذة غادة مصطفى، نائبا الرئيس التنفيذي، والأستاذ محمد السيسي، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والهندسية والأصول والتأمين، وشريف حسن، رئيس مجموعة الاتصال المؤسسي، وعادل عبد المنعم، رئيس منطقة غرب الدلتا، وعدد من قيادات ومسؤولي البنك والمحافظة.

وخلال اللقاء، رحّبت محافظ البحيرة بالرئيس التنفيذي ووفد البنك، مؤكدة دعمها الكامل لتعزيز الشراكة الممتدة بين المحافظة والبنك الزراعي المصري، والتي تُعد ركيزة أساسية في دعم المزارعين، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة العمل الزراعي بما يخدم خطط التنمية الشاملة. وأكدت أن التعاون مع البنك الزراعي المصري يهدف إلى توسيع نطاق الخدمات البنكية والزراعية المقدمة لأهالي البحيرة، بما يتوافق مع استراتيجية الدولة لتمكين الفلاح وتطوير القطاع الزراعي.

من جانبه، أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، حرص البنك على توفير جميع البرامج التمويلية لدعم التنمية الزراعية والريفية، والتوسع في تمويل الأنشطة الإنتاجية المرتبطة بها، بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين، وتوفير كل سبل الدعم لكبار المستثمرين والمنتجين من أصحاب المشروعات الزراعية والصناعية الكبرى، سعيًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتنفيذ رؤية مصر 2030.

وأوضح أن الفترة القادمة ستشهد اهتمامًا خاصًا بتيسير إجراءات القروض الزراعية لمساندة صغار المزارعين، وتوفير التمويل اللازم لشراء المعدات والآلات الزراعية، فضلًا عن تحفيز المزارعين على التحول إلى الري الحديث من خلال برامج تمويل مخصصة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتقليل تكاليف التشغيل، وتعظيم العائد من القطاع الزراعي.

وأكد أبو السعود الدورَ المجتمعي للبنك الزراعي المصري، لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، والفئات الأولى بالرعاية، خاصة في قرى "حياة كريمة" بالمحافظة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة بهذه القرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.