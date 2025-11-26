الهام شاهين: الدورة العاشرة من شرم الشيخ للمسرح مميزة.. وكل الأسماء المشاركة لها وزنهاl خاص

أكدت الفنانة الهام شاهين، ان الدورة العاشرة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي، مميزة وتختلف عن الدورات السابقة.

وتابعت الهام شاهين في تصريحات خاصة لصدي البلد: سعيدة ان عدد كبير من الفنانين تواجدوا في الدورة العاشرة التي تحمل اسمي، لدعمي، وفي الحقيقة انني حين شاركت في دورة سابقة كرئيسة لجنة تحكيم استمتعت، خاصة وان كل بلد تشارك بافضل ما لديها من عروض، ويقدمون المسرح الحقيقي كما قمنا بدراسته.

وأضافت الهام شاهين: كل الأسماء المشاركين في المهرجان سواء كلجان تحكيم أو المكرمين أسماء لها ثقل ووزن.



تحمل هذه الدورة اسم الفنانة القديرة إلهام شاهين من جمهورية مصر العربية، حيث قدمت ما يقرب من 25 عرض مسرحي، تم تصوير 20 مسرحية منهم فقط.

يُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة معالي الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف؛ وذلك تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تُبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة الكبيرة إلهام شاهين تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب