"أنا راجل في حياتي”.. رد مفاجئ من إلهام شاهين بعد سؤالها عن الحب

بدأت منذ قليل ، ندوة الفنانة القديرة إلهام شاهين، ضمن فعاليات الدورة العاشرة ، والتي تحملها أسمها.

وحضر الندوة المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، بالاضافة إلى الإعلامية هالة سرحان التي تدير الندوة.

وداعبت الفنانة إلهام شاهين، صديقتها هالة سرحان بعد أن سألتها عن الحب والرجل في حياتها.

حيث قالت لها: دي فاضية وعندها وقت.. إحنا في ندوة فنية، ولكني راجل في حياتي، أي في تحمل المسوؤلية.



وتحمل هذه الدورة اسم الفنانة إلهام شاهين ، حيث قدمت مايقرب من 25 عرض مسرحي، تم تصوير 20 مسرحية منهم فقط .

يُقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برعاية وزارة الثقافة المصرية برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، ووزارة السياحة والآثار برئاسة الوزير شريف فتحي، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برئاسة المهندس أحمد يوسف، وذلك تأكيدًا على دعم الدولة للفعاليات الثقافية التي تُبرز الوجه الحضاري لمصر وتعزز مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في إطار تكامل البعدين الثقافي والسياحي لخدمة أهداف التنمية الشاملة.

كما يحظى المهرجان بدعم كامل من محافظة جنوب سيناء بقيادة اللواء الدكتور خالد مبارك، في إطار التعاون بين المؤسسات الوطنية لتحقيق التنمية الثقافية والسياحية المتكاملة.

وتتولى إدارة الدورة العاشرة الدكتورة إنجي البستاوي، وتحمل الدورة اسم الفنانة إلهام شاهين ، تكريمًا لمسيرتها الفنية الثرية ودعمها المستمر لقضايا المسرح والفنون، فيما يرأس اللجنة العليا للمهرجان المنتج هشام سليمان، وتحمل الرئاسة الشرفية للمهرجان سيدة المسرح العربي الراحلة سميحة أيوب.