الاحتلال يفتح النيران على منازل طوباس بالضفة الغربية

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» في رام الله، إنّ طائرات مروحية إسرائيلية حلّقت في ساعات الفجر الأولى وأطلقت نيران أسلحتها الثقيلة باتجاه منازل الفلسطينيين، ما بثّ حالة من الذعر بين الأهالي منذ بداية العملية العسكرية.

وأوضحت، خلال مداخلة مع الإعلامية داليا نجاتي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن جيش الاحتلال أعلن أن العملية ستستمر لعدة أيام في محافظة طوباس، بالإضافة إلى امتدادها نحو مخيمات شمال الضفة الغربية، مشيرة إلى أنّ العملية ما تزال متواصلة في مخيم جنين، بينما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مخيم نور شمس، في مؤشر على نية استمرار العملية لعدة أيام أخرى.

وذكرت السلامين أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني تعاملت مع عدد من الإصابات الناتجة عن اعتداءات بالضرب المبرح، نُقل 4 منها إلى المستشفيات، فيما جرى إسعاف البقية ميدانيًا، كما تعاملت الطواقم مع نحو 30 حالة مرضية، بينها 20 حالة لمرضى غسيل الكلى، إلى جانب مرضى يعانون أمراضًا مزمنة، الذين تأثر وصولهم إلى مراكز العلاج بالعملية العسكرية.

وأضافت أن الهلال الأحمر تعامل كذلك مع حالة وفاة نُقلت إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات الطبية والقانونية اللازمة.



