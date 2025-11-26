حظر تجول ومروحيات في الأجواء.. الاحتلال يطلق أوسع عملية عسكرية شمال الضفة منذ أشهر

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم عملية عسكرية واسعة في محافظة طوباس والأغوار الشمالية، في خطوة وصفت بأنها الأكبر منذ أشهر، ترافقت مع استعراض مكثف للقوة وسط المناطق السكنية وفرض حظر تجول شامل منذ الساعة الرابعة فجراً.

وقالت مصادر محلية إن العملية بدأت باقتحام العديد من المباني المدنية، وتحليق كثيف لمروحيات الأباتشي وطائرات الاستطلاع، تخللته عمليات إطلاق نار من الجو، بينما أغلقت الطرق الرئيسية بالسواتر الترابية، ما أدى إلى عزل المحافظة عن محيطها بالكامل.

ووفق وسائل إعلام فلسطينية، نفذت قوات الاحتلال عمليات تفتيش موسعة للمنازل واعتقلت عدداً من الفلسطينين، وسط تقارير عن منع سيارات الإسعاف من التحرك، الأمر الذي أثار مخاوف واسعة بين السكان بشأن سلامتهم وإمكانية الوصول إلى الخدمات الطبية.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات كبيرة إلى طمون وطوباس وتياسير وعقابا، بالتنسيق مع جهاز الشاباك، فيما تحولت بعض المنازل إلى ثكنات عسكرية بعد إجبار عائلات على مغادرتها. كما أغلقت المدارس ورياض الأطفال في طوباس بأوامر عسكرية.

وقال محافظ طوباس إن حظر التجول سيبقى سارياً حتى إشعار آخر، في ظل استمرار عمليات المداهمة والتمشيط. فيما أعلن جيش الاحتلال في بيانه أن العملية "ممتدة" وستتواصل لعدة أيام، مؤكداً أنها تأتي "لإحباط تموضع تنظيمات مسلحة في المنطقة الريفية"، على حد تعبيره.

وتستهدف العملية ما وصفه الجيش بـ"القرى الخمس" شمال الضفة الغربية، في إطار حملة تبحث عن أسلحة وتنفّذ عمليات دهم واسعة بدأت في أغسطس وتتصاعد حدتها اليوم مع اتساع نطاق الاقتحامات الجوية والبرية.