من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
بعد اختراق 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسخر الذكاء الاصطناعي لرقابة جنوده
بضاعة أتلفها تيك توك.. أم مكة من بائعة سمك لـ 6 شهور حبس |القصة الكاملة
الإدارية العليا تقضي بعدم قبول 14 طعنا على نتيجة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى
أبرز رسائل الرئيس السيسي خلال اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية
محافظ قنا يتابع عبر الشبكة الوطنية للطوارئ حادث انهيار منزل بقرية الصياد
أخبار العالم

دعم ومساندة مصرية..وزير الخارجية يلتقي مفتي الجمهورية اللبنانية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
فرناس حفظي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الأربعاء، بالشيخ عبد اللطيف دريان مفتي الجمهورية اللبنانية، وذلك في إطار الزيارة التي يجريها إلى بيروت لتعزيز التشاور والتنسيق مع مختلف القيادات اللبنانية.

وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أعرب خلال اللقاء عن اعتزاز مصر بالروابط الأخوية العميقة التي تجمع البلدين، وبالزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية على مختلف المستويات. كما أكد حرص القاهرة على مواصلة تعزيز التعاون مع دار الفتوى اللبنانية وتوطيد الروابط التاريخية التي تجمعها بكل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، مشيراً في هذا الصدد إلى اللقاءات التي جمعت  الرئيس جوزاف عون والرئيس نواف سلام بفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر خلال زياراتهما الأخيرة إلى القاهرة.

وشدد وزير الخارجية على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة لبنان وسيادته واستقراره، مؤكداً استعداد القاهرة لمواصلة تقديم كل ما يلزم من دعم ومساندة في هذه المرحلة الدقيقة، وبما يسهم في تعزيز التهدئة ونزع فتيل أي تصعيد محتمل. كما جدد وزير الخارجية التأكيد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية، وعلى ضرورة الانسحاب الفوري والكامل للقوات الإسرائيلية ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية تمكيناً لمؤسسات الدولة اللبنانية والجيش من تطبيق القرار ١٧٠١ بشكل كامل ومتزامن.

وثمّن الوزير عبد العاطي الدور الوطني والروحي البارز الذي يضطلع به سماحة المفتي في صون الوحدة الوطنية وترسيخ قيم العيش المشترك والسلم الأهلي، مشيداً بالدور الإيجابي الذي تقوم به مختلف الطوائف والمكونات اللبنانية في الحفاظ على هوية لبنان الجامعة وقدرته على تجاوز التحديات عبر توافق وطني راسخ.

من جانبه، رحّب المفتي بزيارة وزير الخارجية، معرباً عن تقديره لمواقف مصر ودورها التاريخي في دعم لبنان، ومؤكداً تطلعه إلى مواصلة التعاون الوثيق بين الجانبين بما يعزز استقرار لبنان ووحدته.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة الشيخ عبد اللطيف دريان مفتي الجمهورية اللبنانية بيروت

