بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم
دينا أبو الخير: التدخل في القرارات الزوجية خطأ يهدد استقرار الأسرة
نائب محافظ الوادي الجديد تتفقد موقع إنشاء المركز الإبداعي الحرفي بالخارجة
من الشهادات الأكاديمية إلى المهنية.. تفاصيل رحلة التعليم المفتوح حتى حكم المحكمة النهائي
الرئيس السيسي: مصر كانت على حافة الهاوية عام 2011.. ونسعى لتغيير الوضع للأفضل
رسمياً.. موعد نتيجة انتخابات مجلس النواب 2025
الإفتاء تواصل برنامجها التدريبي للباحثين الشرعيين حول مهارات الصياغة الإفتائية
متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر
مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج
بيان رسمي من اتحاد الكرة ردا على انتقادات البنا وهلهل بشأن كوارث التحكيم
بعد اختراق 7 أكتوبر.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يسخر الذكاء الاصطناعي لرقابة جنوده
بضاعة أتلفها تيك توك.. أم مكة من بائعة سمك لـ 6 شهور حبس |القصة الكاملة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الجامعة العربية تنظم ورشة عمل إقليمية حول تعزيز حقوق الجنسية للأطفال

الديب أبوعلي

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الأسرة والطفولة) ورشة عمل إقليمية حول تعزيز حقوق الجنسية في إطار أجندة الأطفال والنزاع المسلح، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح (OSRSG-CAAC) وذلك يومي 26 و27 نوفمبر 2025 في القاهرة بفندق كمبنسكي.

يأتي انعقاد الورشة في إطار التعاون المستمر بين جامعة الدول العربية وشركائها الإقليميين والدوليين، وتنفيذاً للالتزامات العالمية والإقليمية ذات الصلة، وتمثّل الفعالية محطة رئيسية في الجهود الإقليمية المبذولة لدعم تنفيذ “الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية” الذي أُطلق في القاهرة في يوليو 2024، والذي يؤكد على أهمية تسجيل المواليد، وتعزيز أنظمة التسجيل المدني، ودعم الحق في الجنسية، والمساواة بين الجنسين.

تهدف الورشة إلى تعزيز العمل المشترك من أجل حماية الأطفال في المنطقة العربية وضمان حقوقهم القانونية ، من خلال:

  • تحديد أفضل الممارسات من خلال مشاركة المبادرات الوطنية والإقليمية الناجحة لتحسين حماية الطفل في بيئات النزاع وما بعد النزاع.
  • تعزيز الاستجابات السياسية والقانونية من خلال تقديم توصيات سياسية لدمج المعايير الدولية لحماية الطفل في التشريعات والممارسات الوطنية.
  • دعم بناء القدرات وتقديم التوجيه الفني للدول الأعضاء بشأن تنفيذ حلول دائمة للأطفال النازحين واللاجئين.
  • تعزيز التعاون والشراكات بين الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة.
  • تعزيز فهم العلاقة بين حقوق الجنسية وحماية الأطفال في النزاعات المسلحة.

يشارك في أعمال الورشة ممثلو الآليات الوطنية المعنية بحماية الطفل في الدول الأعضاء، إلى جانب خبراء ومتخصصين من المنظمات الإقليمية العاملة في مجال حماية حقوق الطفل.

الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قطاع الشؤون الاجتماعية جامعة الدول العربية النزاع المسلح الأطفال المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR OSRSG CAAC

وزير التربية والتعليم

حقيقة ظهور فيروس ماربورج في المدارس وسر قرارات "تعليم البحيرة"| توضيح عاجل الآن

فيروس

رعب عالمي بسبب فيروس ماربورج.. الصحة تكشف حقيقة ظهوره بمصر وتحرك عاجل من التعليم

عداد الكهرباء القديم

خلال 4 أيام.. تحذير مهم لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الجريدة الرسمية تنشر قرارا جمهوريا جديدا

فيروس

مش موجود في مصر وأعراضه تبدأ بسخونية ثم نزيف.. تصريحات تهم المصريين عن فيروس ماربورج

رمضان صبحي

رشوان لـ صدى البلد: إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات نهائى .. والفيدرالية لن تفيده .. واللاعب تجاهل تحذير الوادا

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة: تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى 6 محافظات جديدة

هانى الناظر

سلالة إنفلوانزا جديدة تضرب بقوة.. نجل الدكتور هاني الناظر يوجه تحذيرًا عاجلًا

جانب من اجتماع وزير المالية

إى.تاكس بعد زيارة وزير المالية: نستهدف تحقيق أعلى معدلات الرضا الضريبي لدى شركائنا من الممولين

طرق مدينة العاشر

جهاز مدينة العاشر يعزّز منظومة الطرق بتركيب لوحات إرشادية جديدة على المحاور الرئيسية

وزير قطاع الأعمال في الجزائر

مصر والجزائر تبحثان فرص ومجالات التعاون في قطاع الصناعات الدوائية

بالصور

أفضل 3 طرق للوقاية من نزلات البرد عند الأطفال

أعشاب منزلية لعلاج تضخم والتهاب اللوزتين

البيض المسلوق ضروري في وجبة الفطور .. لهذه الأسباب

عشبة غير متوقعة تعالج الكحة والتهاب الحلق

ايتن عامر

بعد تصريحات صادمة من والدة شيماء جمال.. أيتن عامر ترد بقوة وتنفي علاقتها بالمتهم

أصغر أم في التاريخ

أصغر أم في التاريخ.. أنجبت بسن الخامسة

إلهام شاهين في شرم الشيخ

إلهام شاهين من شرم الشيخ: اعتز جدا بمسيرتي المسرحية

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14

وزير الدفاع وقادة الدول المشاركة يشهدون فعاليات المرحلة الرئيسية لتدريب ميدوزا 14.. وتنفيذ رمايات بالذخيرة الحية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتبُ : آخرَ رسائلِ الوجدانِ والحنينِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: محاربة النساء

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: المرأة والذكاء الاصطناعي.. شراكة تعيد صياغة المستقبل

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: زهوة الانتخابات الغائبة

