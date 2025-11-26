الجامعة العربية تنظم ورشة عمل إقليمية حول تعزيز حقوق الجنسية للأطفال

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية- إدارة الأسرة والطفولة) ورشة عمل إقليمية حول تعزيز حقوق الجنسية في إطار أجندة الأطفال والنزاع المسلح، بالشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) ومكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح (OSRSG-CAAC) وذلك يومي 26 و27 نوفمبر 2025 في القاهرة بفندق كمبنسكي.

يأتي انعقاد الورشة في إطار التعاون المستمر بين جامعة الدول العربية وشركائها الإقليميين والدوليين، وتنفيذاً للالتزامات العالمية والإقليمية ذات الصلة، وتمثّل الفعالية محطة رئيسية في الجهود الإقليمية المبذولة لدعم تنفيذ “الإعلان العربي حول الانتماء والهوية القانونية” الذي أُطلق في القاهرة في يوليو 2024، والذي يؤكد على أهمية تسجيل المواليد، وتعزيز أنظمة التسجيل المدني، ودعم الحق في الجنسية، والمساواة بين الجنسين.

تهدف الورشة إلى تعزيز العمل المشترك من أجل حماية الأطفال في المنطقة العربية وضمان حقوقهم القانونية ، من خلال:

تحديد أفضل الممارسات من خلال مشاركة المبادرات الوطنية والإقليمية الناجحة لتحسين حماية الطفل في بيئات النزاع وما بعد النزاع.

تعزيز الاستجابات السياسية والقانونية من خلال تقديم توصيات سياسية لدمج المعايير الدولية لحماية الطفل في التشريعات والممارسات الوطنية.

دعم بناء القدرات وتقديم التوجيه الفني للدول الأعضاء بشأن تنفيذ حلول دائمة للأطفال النازحين واللاجئين.

تعزيز التعاون والشراكات بين الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة.

تعزيز فهم العلاقة بين حقوق الجنسية وحماية الأطفال في النزاعات المسلحة.

يشارك في أعمال الورشة ممثلو الآليات الوطنية المعنية بحماية الطفل في الدول الأعضاء، إلى جانب خبراء ومتخصصين من المنظمات الإقليمية العاملة في مجال حماية حقوق الطفل.