السكة الحديد تسير الرحلة 34 ضمن مشروع العودة الطوعية للسودانيين

واصلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المشاركة في مشروع العودة الطوعية للاشقاء السودانيين، حيث قامت صباح اليوم الأربعاء بتسيير لرحلة الرابعة والثلاثين للقطارات المخصصة لنقل المواطنين السودانيين العائدين إلى بلادهم.

وقالت الهيئة إن ذلك يأتي هذه الجهود في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بما يعكس عمق الروابط الرسمية والاخوية الممتدة بين شعبي وادي النيل.

نقل أكثر من ٣٢ ألف سودانيًا

وبذلك يكون قد وصل عدد الركاب السودانيين المستفيدين من الرحلات المنفذة حتى الآن إلى 32,488 راكبًا، تم نقلهم عبر قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر الي اسوان تمهيدا لانتقالهم إلى وجهاتهم بدولة السودان الشقيق .

ومن المقرر أن يصل القطار إلى أسوان في الساعة 11:40 من مساء اليوم، على أن يغادر في رحلة العودة في تمام الساعة 11:30 من صباح الغد وفقا لجداول التشغيل المعتمدة لخدمة جمهور الركاب.