السكة الحديد تسيّر الرحلة الثانية والثلاثين ضمن مشروع العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

انطلقت صباح اليوم الأربعاء الموافق 12 نوفمبر 2025 من محطة مصر برمسيس، الرحلة الثانية والثلاثين من القطارات المخصصة لنقل الاشقاء السودانيين العائدين لوطنهم ضمن مشروع "العودة الطوعية " والذين وصل عددهم الى 30.432 راكبًا، عبر قطارات الهيئة القومية لسكك حديد مصر .

يأتي ذلك في إطار عمق العلاقات التاريخية والأخوية بين الشعبين المصري والسوداني.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محافظة أسوان في تمام الساعة 11:40 مساء اليوم ، على أن يعود في اليوم التالي الساعة 11:30 صباحًا لخدمة الركاب في رحلات العودة المنتظمة.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في تقديم كل التسهيلات والخدمات اللازمة للأشقاء السودانيين حتى وصولهم إلى وجهاتهم المقررة.

يأتي ذلك في اطار توجيهات المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتقديم الدعم كافة اوجه الدعم والمساعدة للأشقاء السودانيين بما يعكس حرص مصر الدائم علي دعم ومساندة الشعب السوداني الشقيق.