الجمعية العمومية بـ اتحاد الكرة توافق على تعديل بند الترشح

وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والتي أقيمت بمقر الاتحاد في مدينة السادس من أكتوبر اليوم الخميس، على تعديل بند الترشح بلائحة النظام الأساسي الجبلاية والتي تخص انتخاب مجلس الإدارة.



وجري التعديل الذي أقرته الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بترشح أي مرشح في انتخابات مجلس إدارة الجبلاية بحد أقصى 3 مرات للعضو في المنصب الواحد.



وافقت الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة القدم، والتي تقام بمقر الاتحاد بالسادس من أكتوبر، على جدول أعمال الجمعية كاملة.



ووافقت الجمعية على اعتماد الميزانية العمومية الموحدة، بما في ذلك القوائم المالية وقائمة الأرباح والخسائر.



وقررت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة أيضا تأجيل انضمام 61 ناديا جديدا لعمومية الجبلاية، مع الموافقة على استمرار نشاطهم الرياضي.



استعرض اتحاد الكرة ما تم انجازه فى عام خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد حاليا فى مركز المنتخبات الوطنية بمدينة 6 أكتوبر.



وبدأ منذ قليل اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة القدم بمقر الاتحاد بالسادس من اكتوبر ، بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد ، وبحضور محمد الشواربي مندوب الفيفا .



وبدأت الجمعية بعزف السلام الوطنى ، ثم كلمة ترحيب من المهندس هانى ابو ريدة رئيس الاتحاد بأعضاء الجمعية.



وأرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، إخطارا إلى الأندية الممثلة فى عمومية الجبلاية، إلى جانب جدول الأعمال للاطلاع عليه.



ويضم جدول أعمال الاجتماع العادي عدة بنود، أبرزها:



كلمة الرئيس.



تعيين الأعضاء لفحص محاضر الاجتماع.



تعيين لجنة فرز الأصوات.



الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق بتاريخ 10-12-2024.



تقرير الأنشطة.



تقديم الميزانية العمومية الموحدة وقائمة الأرباح والخسائر.



الموافقة على القوائم المالية.



الموافقة على الميزانيات ولوائح المصروفات والبدلات، ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.



انتخابات أعضاء اللجان المستقلة (الاستئناف – الانضباط – لجنة التراخيص).



كما يعقد اليوم الخميس على هامش الاجتماع جلسة خاصة لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي للاتحاد، تماشيًا مع أحكام قانون الرياضة الجديد.



ويتضمن الإخطار أيضا الذى أرسله اتحاد الكرة إلى الأندية ممثلي الجمعية العمومية، تعديلات على بعض بنود لائحة النظام الأساسى.



وجاءت أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة على النحو التالي:

1- السماح بالترشح لعضوية مجلس الإدارة لمن لم يقض 3 دورات متتالية بالمنصب.



2- تغيير مسمى المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ليصبح الأمين العام.



3- تقدم ثلثي أعضاء الجمعية العمومية بطلب لعقد اجتماع طارئ بدلا من 25%.



وكشفت ميزانية اتحاد الكرة المصري عن وجود ديون ضد اتحاد الكرة تتجاوز المليار جنيه لعدة جهات حكومية بخلاف بعض الجهات الخاصة الأخرى.



ووفقًا للميزانية التي يعرضها اتحاد الكرة على الجمعية العمومية، هناك 159 مليون جنيه ديونا لصالح الضرائب المصرية.



كما أن هناك ديونا بقيمة 564 مليون جنيه تحت مسمى تنمية الموارد المالية للدولة، و12 مليون جنيه ديونا لصالح المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

