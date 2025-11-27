قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

13 بندا.. تفاصيل جدول أعمال الجمعية العمومية لـ اتحاد الكرة

اتحاد الكرة
اتحاد الكرة
يسري غازي

بدأ منذ قليل اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة القدم بمقر الاتحاد بالسادس من اكتوبر ، بعد اكتمال النصاب القانوني اللازم للانعقاد ، وبحضور محمد الشواربي مندوب الفيفا .

وبدأت الجمعية بعزف السلام الوطنى ، ثم كلمة ترحيب من المهندس هانى ابو ريدة رئيس الاتحاد بأعضاء الجمعية.

وكان المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري وأعضاء مجلس الإدارة والدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي، في استقبال أعضاء الجمعية العمومية قبل بدء أعمال الاجتماع، حيث سارت الإجراءات والترتيبات بكل سلاسة ويسر في ظل إشادة من الجميع.

واكتمل النصاب القانوني اللازم لانعقاد الجمعية العمومية العادية للاتحاد المصري لكرة القدم المقرر اليوم (الخميس) بتوافد مندوبي الأندية في ساعة مبكرة صباح اليوم على مقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر وتسجيلهم في كشوف الحضور.

المهندس هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري وأعضاء مجلس الإدارة والدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي، كانوا في استقبال أعضاء الجمعية العمومية قبل بدء أعمال الاجتماع، حيث سارت الإجراءات والترتيبات بكل سلاسة ويسر في ظل إشادة من الجميع.

وأرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، إخطارا إلى الأندية الممثلة فى عمومية الجبلاية، إلى جانب جدول الأعمال للاطلاع عليه.
 

ويضم جدول أعمال الاجتماع العادي عدة بنود، أبرزها:

الموافقة على جدول الأعمال.

كلمة الرئيس.

تعيين الأعضاء لفحص محاضر الاجتماع.

تعيين لجنة فرز الأصوات.

الموافقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق بتاريخ 10-12-2024.

تقرير الأنشطة.

تقديم الميزانية العمومية الموحدة وقائمة الأرباح والخسائر.

الموافقة على القوائم المالية.

الموافقة على الميزانيات ولوائح المصروفات والبدلات، ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

انتخابات أعضاء اللجان المستقلة (الاستئناف – الانضباط – لجنة التراخيص).

كما يعقد اليوم الخميس على هامش الاجتماع جلسة خاصة لاعتماد تعديلات لائحة النظام الأساسي للاتحاد، تماشيًا مع أحكام قانون الرياضة الجديد.

ويتضمن الإخطار أيضا الذى أرسله اتحاد الكرة إلى الأندية ممثلي الجمعية العمومية، تعديلات على بعض بنود لائحة النظام الأساسى.
 

وجاءت أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي لاتحاد الكرة على النحو التالي:
1- السماح بالترشح لعضوية مجلس الإدارة لمن لم يقض 3 دورات متتالية بالمنصب.

2- تغيير مسمى المدير التنفيذي لاتحاد الكرة ليصبح الأمين العام.

3- تقدم ثلثي أعضاء الجمعية العمومية بطلب لعقد اجتماع طارئ بدلا من 25%.

وكشفت ميزانية اتحاد الكرة المصري عن وجود ديون ضد اتحاد الكرة تتجاوز المليار جنيه لعدة جهات حكومية بخلاف بعض الجهات الخاصة الأخرى.

ووفقًا للميزانية التي يعرضها اتحاد الكرة على الجمعية العمومية، هناك 159 مليون جنيه ديونا لصالح الضرائب المصرية.

كما أن هناك ديونا بقيمة 564 مليون جنيه تحت مسمى تنمية الموارد المالية للدولة، و12 مليون جنيه ديونا لصالح المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

اتحاد الكرة الجمعية العمومية هاني أبوريدة الأهلي الزمالك

