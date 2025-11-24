قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
‎إقبال ملحوظ للناخبين وانتظام العملية الانتخابية في الدرب الأحمر وقصر النيل وعابدين
الإفتاء تفتتح أولى فعاليات دورة مهارات صياغة الفتوى الشرعية بمحاضرة شوقي علام
عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون
سيدة وزوجها يتعديان على رئيسة لجنة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفاصيل
عيار 21 يخسر 400 جنيه من قيمته.. تراجع يضرب سعر الذهب اليوم
تفاصيل إفشال هجوما واسعا للدعم السريع واستعادة مواقع استراتيجية
انتخابات مجلس النواب 2025 .. إقبال ملحوظ على 48 لجنة فرعية وعامة في شمال سيناء
استمرار توافد الناخبين على لجان السيدة زينب في انتخابات مجلس النواب 2025
انتخابات مجلس النواب 2025 | استعدادات قصوى ودعم طبي للناخبين أمام لجان قصر الدوبارة .. صور
رئيس كوريا الجنوبية يحذر من مخاطر الاشتباك مع بيونح يانج
النقل تنفي وجود حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يخص كامل الوزير
أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية
رياضة

إعلامي يكشف عن المدير الفني الجديد لـ اتحاد الكرة.. تفاصيل

احمد عبد الباسط
احمد عبد الباسط
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد لـ إتحاد الكرة.

مدير الفني لـ اتحاد الكرة الجديد 

وكتب أحمد عبد الباسط عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"معلوماتي..أحد الوكلاء المكلفين بالأمر تواصل مع الألماني "مـاركـو بـيـتزايـولي" وخلال ساعات اتحاد الكرة سيعلن عنه مديرا فنيا للاتحاد عقب إنهاء التوقيع الرسمي".

إعلامي: غربلة فنية في اتحاد الكرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة

وكان قد كشف الإعلامي أحمد عبد الباسط، عن تغييرات في اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة .

وكتب أحمد عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك: "غربلة "فنية" في اتحاد الكرة خلال الأشهر الثلاثة القادمة ستبدأ خلال الساعات القليلة القادمة بـ"الـدور" والتغييرات كلها ستكون من المحليين للأجانب".

من جانب آخر، أوضح الاتحاد المصري لكرة القدم لجماهير الكرة المصرية الخطوات الرسمية المعتمدة لشراء تذاكر مباريات بطولة كأس العالم FIFA 2026، بعد إجراء قرعة البطولة يوم 5 ديسمبر المقبل، وتحديد مباريات المنتخب الوطني المصري.

وقال الاتحاد إنه يتم شراء التذاكر عبر بوابة التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

 جاء ذلك وفق ما أكده الدكتور مصطفى عزام، المدير التنفيذي للاتحاد، الذي حدد خطوات العملية على النحو التالي:

أولاً – إنشاء حساب على منصة تذاكر فيفا

يشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم إنشاء حساب شخصي على منصة تذاكر فيفا (FIFA Ticketing Account) قبل التقديم على التذاكر، حيث لن يُسمح بتقديم الطلب أو استلام التذاكر دون وجود حساب مفعل.

ثانيًا – فترة التقديم

يفتح باب التقديم للحصول على التذاكر خلال الفترة من 11 ديسمبر 2025 وحتى 13 يناير 2026، وذلك حصريًا عبر بوابة التذاكر الرسمية لفيفا.

ثالثًا – السحب العشوائي لتخصيص التذاكر لجماهير مصر

بعد انتهاء فترة التقديم، ستقوم فيفا بإجراء سحب عشوائي (Random Selection Draw) على التذاكر المخصصة لجماهير مصر ضمن حصة Egypt PMA Supporters’ Allocation، وذلك خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026.

رابعًا – مرحلة السداد

عقب إعلان نتائج السحب، يبدأ سداد قيمة التذاكر مباشرة خلال الفترة من يناير إلى فبراير 2026، ويعد السداد شرطًا إلزاميًا لتأكيد الحجز.

خامسًا – استلام التذاكر

سيتم إرسال جميع التذاكر المقبولة للجماهير في صورة رقمية عبر البريد الإلكتروني، باستخدام رمز QR Code معتمد للدخول إلى الملاعب.

سادسًا – إعادة بيع التذاكر

وأوضح دكتور مصطفى عزام أنه تقدّم رسميًا إلى فيفا بطلب تفعيل خدمة إعادة بيع التذاكر (Resale) للجماهير غير القادرة على الحضور، وذلك حصريًا عبر منصة فيفا حتى يمكن استعادة قيمة التذاكر لم يتمكن من السفر أو الحضور.

سابعًا – الحد الأقصى المسموح به للشراء (وفق لوائح فيفا) 4 تذاكر لكل مباراة، و40 تذكرة كحد أقصى للبطولة بالكامل لكل أسرة.

احمد عبد الباسط نجوم الكرة اتحاد الكرة المدير الفني الاهلي

سيارة أمريكية تحصد لقب الأكثر عيوبًا في ألمانيا

أسهل الطرق لاكتشاف إطارات السيارات المقلدة بحيلة ذكية

انتخابات مجلس النواب 2025 .. توافد الناخبين على مدارس وسط البلد بعد فترة الراحة

سر الدورة الشهرية الذي لا يخبرك عنه أحد .. طبيبة تكشف الحقيقة

ايمان عبد اللطيف

عرس ديمقراطى.. زحام شديد على لجان مصطفى كامل بمساكن شيراتون

د. عصام محمد عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج وطرق التدريس كلية التربية بنين بالقاهرة _ جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الشغف

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: سيدة البيت

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: تقنية الميتافيرس وعالم ما بعد الواقع.. هل نحن على أعتاب ثورة جديدة؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: تعقيدات المرحلة الثانية من اتفاق غزة.. معوقات إسرائيلية وصراعات داخلية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الجانب الآخر

