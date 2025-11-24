الزمالك يسافر غدًا إلى جنوب أفريقيا استعدادًا لمواجهة كايزر شيفز

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للسفر إلى جنوب أفريقيا غدًا الثلاثاء، تمهيدًا لخوض واحدة من أبرز مواجهاته في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حين يلتقي فريق كايزر شيفز الجنوب أفريقي يوم السبت الموافق 29 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة.

وتأتي رحلة الزمالك وسط حالة من التركيز والانضباط داخل الجهاز الفني واللاعبين، في ظل الترتيبات الفنية والبدنية المكثفة التي يقودها المدير الفني أحمد عبد الرؤوف، والذي يسعى لتجهيز الفريق بالشكل الأمثل لخوض اللقاء المرتقب.

وتعد المواجهة خطوة مهمة في مشوار الزمالك نحو حصد نقاط جديدة تقربه من التأهل إلى الأدوار الإقصائية، خاصة بعد الظهور الجيد للفريق في الجولة الافتتاحية ورغبة اللاعبين في مواصلة النتائج الإيجابية خارج الديار.