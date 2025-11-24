الزمالك يكشف إصابة عبد الله السعيد بعد مواجهة زيسكو في الكونفدرالية

أعلن نادي الزمالك عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها صانع ألعاب الفريق عبد الله السعيد خلال مباراة الأبيض أمام زيسكو الزامبي، والتي انتهت بفوز الزمالك بهدف دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأوضح الجهاز الطبي أن عبد الله السعيد شعر بـ إجهاد في العضلة الخلفية في الدقائق الأخيرة من المباراة، حيث اشتكى اللاعب من آلام في نفس المنطقة عقب نهايتها.

وأكد النادي أنه سيتم إخضاع اللاعب لفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة، وذلك للاطمئنان على حجم الإصابة وتحديد موقفه من المشاركة في التدريبات والمباريات المقبلة.

ويواصل الزمالك استعداداته لخوض مباراته الثانية في المجموعة الرابعة أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي عصر السبت المقبل في جنوب أفريقيا.