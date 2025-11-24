اتحاد الكرة يحسم الجدل.. حسام حسن مستمر في قيادة منتخب مصر بأمم أفريقيا

حسم مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة الجدل المثار خلال الأيام الماضية بشأن مستقبل الجهاز الفني لمنتخب مصر، مؤكدًا استمرار حسام حسن وجهازه المعاون في قيادة الفراعنة خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها في المغرب ديسمبر المقبل.

وشدد مسئولو الاتحاد على أن ما تردد حول وجود تغييرات في الجهاز الفني مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، ليتم غلق هذا الملف نهائيًا.

معسكر منتخب مصر ينطلق 8 ديسمبر استعدادًا للبطولة

واستقر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة حسام حسن، على بدء المعسكر التحضيري الداخلي يوم الأحد 8 ديسمبر، وذلك ضمن التجهيزات النهائية لكأس الأمم الأفريقية التي تنطلق منافساتها في 21 ديسمبر المقبل.

ويأتي هذا الاستعداد عقب خوض المنتخب دورة ودية دولية خلال فترة التوقف الأخيرة، لعب خلالها أمام أوزباكستان وخسر بهدفين، ثم فاز على كاب فيردي بركلات الترجيح ليحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

ومن المقرر أن يبدأ انضمام اللاعبين المحليين في المرحلة الأولى من المعسكر، فيما يلتحق المحترفون تباعًا بعد انتهاء التزاماتهم مع أنديتهم الأوروبية والعربية.

ودية نيجيريا اختبار قبل السفر إلى المغرب

ويتضمن برنامج الفراعنة خوض مباراة ودية قوية أمام نيجيريا يوم 14 ديسمبر على استاد القاهرة الدولي، في بروفة نهائية قبل شدّ الرحال إلى المغرب لخوض البطولة القارية.

ويهدف حسام حسن خلال الفترة المقبلة إلى رفع المعدلات البدنية والفنية للاعبين، إضافة إلى تطبيق الخطط التكتيكية التي سيعتمد عليها في البطولة التي يطمح فيها المنتخب لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه.