أخبار البلد

لتعزيز الكفاءة الأكاديمية.. «الأعلى للجامعات» يُنظّم ورشة حول التحوّل الرقمي والذكاء الاصطناعي

نهلة الشربيني

نظّم المجلس الأعلى للجامعات، تحت رعاية الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وإشراف الدكتورة منى هجرس، الأمين المساعد، ورشة عمل حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم العالي، بمقر أمانة المجلس، في إطار مشروع بالتعاون مع هيئة فولبرايت بعنوان: "تعزيز قدرات المجلس الأعلى للجامعات لمواكبة الاتجاهات المستقبلية".

دور التحول الرقمي في رفع الكفاءة الأكاديمية والإدارية داخل الجامعات

أدار الورشة الدكتور عمر سالم، مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، بحضور أعضاء من لجنة قطاع الحاسبات، والمديرين التنفيذيين للمعلومات بالجامعات المصرية ممثلين عن الأقاليم السبعة، والأستاذ الدكتور كريم عمارة، نائب مدير مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية، بالإضافة إلى عدد من مديري وحدات المركز.

قدمت الدكتورة أليسون جاريت، من هيئة فولبرايت، عرضًا تناولت فيه دور التحول الرقمي في رفع الكفاءة الأكاديمية والإدارية داخل الجامعات، مؤكدة أن نجاح هذا التحول يعتمد على تبنّي ثقافة التغيير جنبًا إلى جنب مع تطوير البنية التكنولوجية، مع مناقشة أبرز التحديات المتعلقة بالتمويل والأمن السيبراني.

كما استعرضت الورشة آليات بناء ثقافة رقمية فعّالة داخل المؤسسات الجامعية، من خلال التدريب المستمر، وتقديم الحوافز، وتوظيف البيانات في دعم اتخاذ القرار، إضافة إلى استعراض مؤشرات قياس الأثر الرقمي مثل تحسين الكفاءة التشغيلية، وتقليل الأخطاء، وتعزيز تجربة المستخدم.

وتطرقت الورشة كذلك إلى الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي وتحدياته، ودوره في تحليل البيانات وتحسين مخرجات التعلم.

واختُتمت الورشة بالتأكيد على أن التحول الرقمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي يمثلان أدوات رئيسية لتحقيق تعليم أكثر مرونة وشمولًا، مع ضرورة مواءمة الممارسات الدولية مع الواقع المصري، وتوفير السياسات الداعمة لضمان استدامة هذه الجهود.

اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت الأعلى للجامعات التحول الرقمي

خرافات شائعة حول جرثومة المعدة
طريقة عمل الحمام المحشي بالارز
محافظ الشرقية
آلية عمل فيروس ماربورج داخل الجسم
