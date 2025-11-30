أكسيوس: مسؤولون أميركيون وأوكران يجتمعون في ميامي قبل محادثات موسكو

كشف موقع أكسيوس أن مسؤولين أمريكيين وأوكران سيجتمعون اليوم الأحد في ميامي؛ تمهيدا لجولة محادثات مرتقبة في موسكو، حيث سيلتقي مبعوثو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر، بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الثلاثاء المقبل.



و بحسب الموقع، تسعى الولايات المتحدة وأوكرانيا إلى إنهاء المراجعات النهائية لخطة السلام الأمريكية، التي خضعت لتعديلات مكثفة خلال الأيام الماضية لجعلها أكثر قبولًا لدى الحكومة الأوكرانية.



وكان من المقرر أن يرأس الوفد الأوكراني رئيس موظفي الرئيس فولوديمير زيلينسكي والمفاوض الرئيسي أندريه يرماك، لكنه استقال يوم الجمعة بعد أن داهمت سلطات مكافحة الفساد منزله، ضمن تحقيقات تستهدف المقربين من الرئيس.

وأرسل يرماك رسالة نصية إلى مساعديه، أعلن فيها أنه "متوجه إلى الجبهة" في شرق أوكرانيا.



الوفد الأوكراني



يقود الوفد الأوكراني الآن مستشار الأمن القومي رستم عمروف، ويضم نائب وزير الخارجية سيرجي كيسليتسيا، وسفيرة أوكرانيا لدى الولايات المتحدة أولجا ستيفانيشينا، ورئيس الأركان العامة للجيش الجنرال أندريه هناتوف، بالإضافة إلى مسؤولين من الاستخبارات الأوكرانية.



الجانب الأمريكي

يشمل الوفد الأمريكي، وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب ويتكوف وكوشنر.



جدير بالذكر أنه خلال المحادثات التي جرت في جنيف الأحد الماضي، تم التوصل إلى اتفاقات مبدئية بشأن معظم القضايا، باستثناء ملفي الأراضي والضمانات الأمنية.

وأكد مسؤول أمريكي بارز أن البيت الأبيض يسعى لسد الفجوات في هذين الملفين خلال اجتماع الأحد، مؤكدًا أن الجانب الأوكراني على دراية بالتوقعات الأمريكية.