شوط أول سلبي بين سموحة والإسماعيلي بالدوري

حسم التعادل السلبي الشوط الأول بين فريقي سموحة والإسماعيلي في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا باستاد برج العرب ضمن الجولة العاشرة من مسابقة الدورى.

شهدت أحداث الشوط الأول سجالا بين لاعبى الفريقين دون تشكيل خطورة حقيقة على مرمي الفريقين

وخاض سموحة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: أحمد ميهوب.

الدفاع: شریف رضا، محمد دبش، محمد رجب، عبد الرحمن عامر.

الوسط: عمرو السيسي، خالد الغندور، أحمد فوزي، سامانو.

الهجوم: عبده يحيى، وبابي بادجي.

بينما خاض الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: عبد الله جمال.

الدفاع: عبد الكريم مصطفى، محمد نصر، محمد عمار، عبدالله محمد.

الوسط: محمد إيهاب، عبدالرحمن الدح، إبراهيم النجعاوى، إيريك تراوري.

الهجوم: خالد النبريصى، نادر فرج.