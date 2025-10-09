سعد سمير: الإسماعيلي مرعب في ملعبه وسط جماهيره

أشاد سعد سمير، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، بقوة النادي الإسماعيلي، خاصة عندما يخوض مبارياته على ملعبه التاريخي وسط أنصاره، مؤكدًا أن أجواء الجماهير تمنحه قوة إضافية تجعله خصمًا صعبًا على أي منافس.



وأوضح سعد سمير خلال لقاء مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»،أن الإسماعيلي يظل واحدًا من الفرق صاحبة التاريخ الكبير في الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن اللعب أمامه يتطلب تركيزًا شديدًا والتزامًا تكتيكيًا عاليًا من جانب اللاعبين.



وشدد مدافع سيراميكا على أن احترام المنافس يعد جزءًا أساسيًا من عقلية أي فريق يسعى للنجاح، لافتًا إلى أن مواجهة الدراويش دائمًا ما تحمل طابعًا خاصًا داخل الملاعب المصرية.