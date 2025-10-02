الإسماعيلي ينفي تلقيه أي إنذارات من «فيفا»

أكد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي في بيان رسمي عدم صحة ما تم تداوله خلال الساعات الماضية عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن تلقي النادي إنذارًا من لجنة فض المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» يلزمه بسداد مستحقات لاعبين أجانب بناءً على أحكام صادرة من محكمة التحكيم الرياضي «كاس».

شائعات تستهدف استقرار النادي

وشدد البيان على أن ما يُنشر في هذا السياق لا يعدو كونه شائعات هدفها إثارة القلق والتشويش داخل صفوف جماهير الدراويش، محذرًا من الانسياق وراء الأخبار المغلوطة التي يروج لها البعض لتحقيق مكاسب شخصية على حساب استقرار الكيان.

توضيح حول اختصاصات اللجان الدولية

وأوضح النادي أن لجنة فض المنازعات بالفيفا لا تمتلك صلاحية توقيع عقوبات انضباطية، وأن دورها ينحصر فقط في النظر في النزاعات القانونية بين الأطراف، بينما تقع مسؤولية إصدار العقوبات التأديبية على عاتق لجنة الانضباط بالفيفا.

وأشار البيان إلى أن حظر القيد المفروض على الإسماعيلي لثلاث فترات متتالية جاء نتيجة ثلاث قضايا محددة، وليس نتيجة أي إنذارات أو قرارات جديدة.

التزام كامل بتسوية المستحقات

وأكد الإسماعيلي أنه يعمل حاليًا على إنهاء جميع الملفات المتعلقة بمستحقات اللاعبين الأجانب، مشددًا على أن لجنة الانضباط لن تتخذ أي إجراءات تصعيدية طالما التزم النادي بخطط السداد المتفق عليها، وهو ما يجري العمل عليه بالفعل خلال الفترة الحالية.

خطة لرفع حظر القيد في يناير

واختتم النادي بيانه بالتأكيد على أنه يسير بخطى ثابتة نحو رفع حظر القيد قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، تمهيدًا للتعاقد مع صفقات جديدة تعيد التوازن للفريق، ضمن خطة شاملة لإعادة بناء الفريق وتحقيق تطلعات الجماهير في مختلف محافظات الجمهورية.



