الشباب والرياضة تكشف تفاصيل حقيقة الفساد داخل النادي الإسماعيلي

قال محمد الشاذلي المتحدث باسم وزاره الشباب والرياضة، إن هناك حالة من الضجر بسبب ما يحدث في نادي الإسماعيلي سواء في الشق الإداري أو الشق الفني أو ما يحدث في ملفات التعاقدات أو كل ما يخص نادي الإسماعيلي.

وأضاف خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي احمد موسى خلال برنامج على مسؤوليتي المذاع على فضائية صدى البلد، ان الوزارة تتلقى يوميا استغاثات من المواطنين من جماهير نادي الإسماعيلي لإنقاذ النادي مما وصل اليه من تدهور، لافتا ان أيضا جماهير الأهلي والزمالك أرسلت استغاثات أيضا لإنقاذ النادي الإسماعيلي.

وتابع متحدث وزاره الشباب والرياضة، ان ملف نادي الإسماعيلي تم ارساله بالكامل الى النيابة العامة لافتا ان هناك ملف فساد بخصوص بيع اللاعبين في الإسماعيلي وتم ارساله أيضا للنيابة العامة، مؤكدا أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي موقوف ومستبعد لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة.