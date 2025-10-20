حلقة جديدة للإعلامي أحمد موسى على فضائية صدى البلد.. الليلة

يقدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين.

المستجدات في الساحة الإقليمية

من المقرر أن يناقش الإعلامي أحمد موسى في حلقة اليوم من «على مسئوليتي»، عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرزها، المستجدات على الساحة الإقليمية والدولية.

وفي حلقة أمس الأول، السبت؛ أكد اللواء محمود طلحة، المدير الأسبق لكلية القادة والأركان، أن رئيس أركان الاحتلال في 1973، أكد أن حرب أكتوبر تختلف عن كل الحروب، وأن الجيش المصري هو من بادر بالهجوم، ووصف هذا اليوم بالمرير.