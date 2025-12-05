إصابة 4 أشخاص في حريق كابينة مصعد بعمارة سكنية بطنطا

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم اشتعال كابينة مصعد اسانسير بشكل مفاجئ إثر ماس كهربائي داخل عمارة سكنية الأمر الذي نتج عنه إصابة 4 اشخاص بحالات الاختناق وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجده يفيد باندلاع حريق هائل داخل كابينة مصعد عمارة سكنية بنطاق مدينة طنطا .

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.



كما تم الدفع بسيارة مطافىء مدعومة بقوات الحماية المدنية لإخماد نيران حريق الأمر الذي أدى إلي إصابة 4 اشخاص بحالات الاختناق .

تحرك عاجل



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.