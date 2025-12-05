قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

إصابة 4 أشخاص في حريق كابينة مصعد بعمارة سكنية بطنطا

صورة أرشيفية
الغربية أحمد علي

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم اشتعال كابينة مصعد اسانسير بشكل مفاجئ إثر ماس كهربائي داخل عمارة سكنية الأمر الذي نتج عنه إصابة 4 اشخاص بحالات الاختناق وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الحريق 


وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من شرطة النجده يفيد باندلاع حريق هائل داخل كابينة مصعد عمارة سكنية بنطاق مدينة طنطا .
كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.


كما تم الدفع بسيارة مطافىء مدعومة بقوات الحماية المدنية لإخماد نيران حريق الأمر الذي أدى إلي إصابة 4 اشخاص بحالات الاختناق .

تحرك عاجل 


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية حريق كابينة مصعد ماس كهربائي الغربية

