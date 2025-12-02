رئيس جامعة طنطا يشارك في احتفال سفارة دولة الإمارات بعيد الاتحاد الـ ٥٤

شارك الدكتور محمد حسين رئيس جامعة طنطا فى حفل الاستقبال الذي نظمته سفارة دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة، بمناسبة عيد الاتحاد ال٥٤ لدولة الامارات بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والدكتور محمد ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وفضيلة الدكتور نظير عياد مفتى الديار المصرية، ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والسفير حمد عبيد الزعابي سفير دولة الامارات لدى جمهورية مصر العربية.

توجيهات رئيس جامعة طنطا

تقدم الدكتور محمد حسين بخالص التهاني إلى قيادة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، بمناسبة عيد الاتحاد ال٥٤، مؤكداً أن مشاركته في حفل الاستقبال اليوم، تأتى تأكيداً على عمق وتميز العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع دولة الامارات في كافة المجالات، وخاصة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، التي تشهد تعاونًا مستمرًا ومثمرًا بين جامعات البلدين، بما في ذلك جامعة طنطا، متمنيا لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادةً وشعبًا، مزيدًا من التقدم والازدهار والارتقاء، وأن تدوم هذه الأواصر القوية بين الشعبين، وتحقيق المزيد من التطور والرخاء.