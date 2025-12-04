قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

فرق طنطا الرياضية تواصل حصاد الميداليات الذهبية في دوري الجامعات

جامعة طنطا
جامعة طنطا

حقق منتخب جامعة طنطا للكونغ فو إنجازا رياضيا جديدا في منافسات دوري الجامعات المصرية، دورة الشهيد الرفاعي في نسختها الـ53 للعام الجامعي 2025/2026.

 أكد منتخب الطالبات تفوقه اللافت، وحقق صدارة الترتيب العام للطالبات وحصد المركز الأول على مستوى الجامعات، وشهدت البطولة أداءً استثنائيًا من لاعبات الجامعة، أثمر عن تحقيق ميداليتين ذهبيتين، ميدالية فضية، ميدالية برونزية، كما حقق منتخب الطلاب أداءً مشرفًا في البطولة، حيث تمكن من الحصول على المركز الرابع في الترتيب العام، بتحقيق ميداليتين ذهبيتين وميدالية برونزية.

توجيهات رئيس جامعة طنطا 

تقدم الدكتور محمد حسين رئيس الجامعة بخالص التهنئة والتقدير إلى منتخب الجامعة للكونغ فو، طالبات وطلاب، وذلك بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققوه في منافسات دوري الجامعات المصرية، معرباً عن فخره واعتزازه بهذا التفوق، الذي يسطر صفحة جديدة من التميز لجامعة طنطا على الساحة الرياضية الجامعية، مؤكداً أن هذا التفوق هو ثمرة للعمل الجاد، والتدريب المستمر، والروح القتالية العالية التي أظهرها اللاعبات واللاعبين، كما أثنى على الأداء المشرف لمنتخب الطالبات والطلاب، اللذان استطاعا أن يرفعا اسم جامعة طنطا عالياً في المحفل الرياضي، ويُثبتا جدارتهما بالتميز والمنافسة القوية في دوري الجامعات.

تبادل الخبرات 

وجاءت نتائج منتخب الطالبات كالتالي، حصدت حبيبة أمجد محمد المقيدة بكلية الآداب ميدالية ذهبية وزن 56 كجم، وروفيدة مروان خالد المقيدة بكلية علوم الرياضة ميدالية ذهبية وزن 80كجم، والطالبة إيمان سعد أبو اليزيد المقيدة بكلية علوم الرياضة ميدالية برونزية وزن 60 كجم، والطالبة إيمان محمد محمد عامر المقيدة بكلية علوم الرياضة  ميدالية فضية وزن 65 كجم، أما على مستوى الطلاب، فقد حصل منتخب جامعة طنطا على المركز الرابع، حيث حقق الطالب حسن يسري حسن المقيد بكلية علوم الرياضة ميدالية ذهبية وزن 60 كجم، والطالب سيف الدين محسن المقيد بكلية علوم الرياضة ميدالية ذهبية وزن 75 كجم، والطالب أحمد علاء محمد المقيد بكلية طب الاسنان ميدالية  برونزية وزن 100 كجم.

جاءت مشاركة الطلاب تحت اشراف الدكتور مجدي وكوك، منسق عام الأنشطة الطلابية، ومحمد القصير مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وإشراف الاستاذ محمد الشيخ مدير إدارة النشاط الرياضي، والاستاذ هانى عصر مسئول النشاط الخارجي، والجهاز الفني والإداري لمنتخب الجامعة للكونغ فو الكابتن السيد عبدالعزيز السيد المدير الفني، والكابتن احمد عبدالحميد حسن مدرب الفريق، وعلى محمد على عبد العزيز مشرف الفريق.

اخبار جامعة طنطا دوري الجامعات الميداليات الذهبية خبرات رياضية

