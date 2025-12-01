محافظ الغربية يتفقد مواقف طنطا خلال ساعة الذروة..و يتابع انتظام حركة النقل ويستمع لمطالب المواطنين

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، حركة النقل الداخلي في مدينة طنطا من خلال جولة ميدانية مفاجئة داخل مواقف المدينة خلال ساعة الذروة، بهدف الاطمئنان على انتظام المنظومة وضمان عدم تحميل المواطنين أي أعباء إضافية.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، لاحظ المحافظ تكدس عدد من المواطنين في بعض المواقف، فحرص على التوقف مباشرة لمتابعة سير حركة المواصلات والتأكد من توافر السيارات على مختلف الخطوط الداخلية. وعلى الفور، أجرى المحافظ اتصالاته بمدير إدارة المواقف موجهاً بسرعة الدفع بعدد إضافي من السيارات لتغطية الطلب المتزايد، واستجابت الإدارة فورًا، حيث تم إرسال السيارات اللازمة لتسهيل تنقل المواطنين بأسرع وقت ممكن.

وأشاد المواطنون بتدخل المحافظ السريع، مؤكدين تقديرهم لحرصه على التواجد بينهم والاستماع لمطالبهم مباشرة على أرض الواقع. وأوضح اللواء أشرف الجندي أن هذه الجولات المفاجئة تأتي في إطار المتابعة اليومية لحركة الشارع الغربي وضمان استمرارية الخدمات بشكل منتظم، خاصة في أوقات الذروة، مشددًا على أن توجيهاته المستمرة للأجهزة التنفيذية تركز على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وتقديم حلول عملية وسريعة.

تحسين خدمات المواطنين

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بمنظومة النقل الداخلي لارتباطها بحياة المواطن اليومية، مشيرًا إلى أن راحة المواطن وتوفير وسائل انتقال آمنة ومنتظمة تمثل أولوية قصوى ضمن خطط العمل اليومية. كما وجّه غرفة العمليات المركزية بالاستمرار في متابعة المواقف على مدار اليوم والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان انتظام الخدمة دون أي تأخير.

مواقف السيارات

وتجوّل المحافظ داخل المواقف بين المواطنين والسائقين، مستمعًا إلى آرائهم وملاحظاتهم، ومتفاعلًا معهم في حوار مباشر يعكس حرصه على المتابعة من أرض الواقع. ووجّه المحافظ حديثه إلى السائقين قائلاً: «اللي بيراعي ربنا في شغله ربنا بيبارك له، وحط نفسك مكان المواطن اللي راكب وبيسعى »، مشددًا على ضرورة الالتزام بالتعريفة المحددة وعدم السماح بأي تجاوز أو استغلال للمواطنين.

كما شدد اللواء أشرف الجندي على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة أو تجاوز، وأن تطبيق القانون يتم فورًا ضد كل من يثبت تورطه في رفع الأجرة او تقسيم الخطوط والامتناع عن التحميل، مؤكداً أن الهدف هو تحقيق العدالة وضمان استقرار الخدمات دون تحميل المواطن أي أعباء إضافية.