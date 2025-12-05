القبض على طالب تعدى على فتاة وحاول سرقتها بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالضرب على فتاة فى محاولة لسرقة هاتفها المحمول حال سيرها بأحد الشوارع بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3 / الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان الزقازيق من (طالبة "مصابة بكدمات متفرقة بالظهر" – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (أحد الأشخاص) لقيامه بالتعدى عليها بالضرب بإستخدام عصا خشبية ودفعها أرضاً مما أدى لحدوث إصابتها المنوه عنها فى محاولة لسرقة هاتفها المحمول ولاذ بالهرب.

أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (طالب – مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق) فى حينه، وبحوزته الأداة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





