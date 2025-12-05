القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في السويس

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي يتضمن حدوث مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالسويس.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 2 الجاري تبلغ لقسم شرطة الأربعين من (3 أشخاص) بتضررهم من (3 أشخاص) لقيامهم بالتشاجر معهم وإشهار أسلحة بيضاء لخلافات بينهم حول الجيرة دون حدوث ثمة إصابات .

أمكن ضبط الطرف الثانى"لإثنين منهم معلومات جنائية"، وبحوزتهم (2 سلاح أبيض).. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلافات.

