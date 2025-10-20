متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد

أكد محمد الشاذلي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، أن هناك حالة من الاستياء الشديد تجاه الأوضاع الحالية داخل نادي الإسماعيلي، سواء على المستوى الإداري أو الفني أو فيما يتعلق بملفات التعاقدات.

وأوضح الشاذلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة تتلقى يوميًا العديد من الاستغاثات من جماهير النادي لإنقاذه مما وصل إليه من تدهور، مشيرًا إلى أن جماهير الأهلي والزمالك كذلك أبدت تضامنها وأرسلت استغاثات تطالب بإنقاذ النادي العريق.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة أن ملف نادي الإسماعيلي بكامله تم إحالته إلى النيابة العامة، لافتًا إلى وجود ملف فساد يتعلق ببيع اللاعبين تم تحويله أيضًا للنيابة.

وأكد الشاذلي في ختام تصريحاته أن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي تم إيقافه واستبعاده مؤقتًا، إلى حين انتهاء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في هذه القضايا.