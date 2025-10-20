أحمد موسى يستعرض مشاركة الجبالي وأبو العينين في الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي

استعرض الإعلامي أحمد موسى مشاركة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في أعمال الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في جنيف.

وشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في جنيف، حيث ألقى كلمة بشأن موضوع المناقشة العامة للمؤتمر" الالتزام بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات "، جاء أبرز ما فيها على النحو التالي:



في مُستهل الكلمة ، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى أن العالم يشهد تفاقمًا غير مسبوق في معدل وشدة الأزمات بكافة صورها وأشكالها سواء الناجمة عن النزاعات المُسلحة أو الكوارث الطبيعية أو أوبئة عالمية، وهو ما يفرض ضرورة دراسة وتقييم منظومة العمل الإنساني العالمي وآلياتها باعتبارها خط الدفاع الأمامي والملاذ الآمن الذي يلجأ إليه المتضررون من ويلات وتداعيات تلك الأزمات.

مدى نجاح منظومة العمل الإنساني في النجاة من فخ التسييس

وخلال الكلمة، طرح المستشار الدكتور حنفي جبالي عدة تساؤلات مُلحة وكاشفة بشأن مدى نجاح منظومة العمل الإنساني في النجاة من فخ التسييس وهل استطاعت أن تكون عابرة لتجاذبات المشهد العالمي، وتابع أن الإجابة مُخيبة للآمال فهناك شواغل عميقة تجتاح شعوبنا من تسييس منظومة العمل الإنساني العالمي والتي تعرضت لإختبارات قاسية في الشرق الأوسط وأفريقيا، مُشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تعرض لعدوان وحشي وانتهاكات جسيمة بحقه من الاحتلال الإسرائيلي في سلوك يرقى لمستوى الإبادة الجماعية وهو ما أسفر عن وضع انساني كارثي على مرأى ومسمع من النظام الدولي ومؤسساته في إزدواجية فجة للمعايير خلفت نقطة سوداء في تاريخ البشرية والعمل الإنساني لن تسقط بالتقادم.



واستعرض المستشار الدكتور حنفي جبالي جهود الدولة المصرية في تدعيم العمل الإنساني على كافة مستوياته باعتبارها نموذجًا متكاملاً يرتكز على ثقافة بناء السلام من خلال دبلوماسية إنسانية فاعلة تُعزز التضامن الإنساني الدولي باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المُستدامة، كما أشار إلى أن السياسة المصرية تجاه أزمة العدوان الإسرائيلي على غزة جسدت نموذجًا فاعلًا للعمل الإنساني حيث بذلت مصر جهداً حثيثاً لوقف الحرب في قطاع غزة تُوج بالتوصل لإتفاق شرم الشيخ لوقف الحرب وقادت مصر جهود الإغاثة الدولية في قطاع غزة لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين، حيث وصل حجم المساعدات المصرية إلى قطاع غزة حوالي 70% من المساعدات التي دخلت القطاع بإجمالي 550 ألف طن من المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية.



وفي ختام كلمته ، أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب أن تفاقم الازمات التي تضرب العالم يفرض الحاجة المُلحة لمراجعة موضوعية وجادة لكفاءة وفاعلية منظومة العمل الإنساني العالمي تكفل تحسين كفاءة الإستجابة للأزمات ودعم استدامة جهود الإغاثة وتعزيز استقلالية العمل الإنساني عن أية مصالح سياسية أو عسكرية.

