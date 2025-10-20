قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وفاة محامى الإسكندرية.. قصة أب مات من الخوف على ابنه والرضيع يلحق به بعد ساعات
السودان يعلن إعادة فتح مطار الخرطوم الدولي الأربعاء المقبل
هل في العسل زكاة؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي لأصحاب المناحل
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: والله ما أعرف محدش بلغني.. فيديو
رئيس الإسماعيلي عن قرار إحالته للنيابة: محدش بلغني
متحدث وزارة الرياضة: إحالة ملف نادي الإسماعيلي إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وفساد
وظائف حكومية جديدة.. اعرف شروط التعيين وفقا للقانون
جيش الاحتلال يعلن تسلم الصليب الأحمر جثمان محتجز إسرائيلي في غزة
أسعار باقات الإنترنت المنزلي والموبايل في مصر 2025 لجميع الشركات
مش طالع بره| تفاصيل صادمة في أزمة إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز 2007
سرقة متحف اللوفر.. ما مصير المجوهرات التاريخية؟
أحمد موسى يهنئ المغرب بفوزها بكأس العالم للشباب ويشيد بالمنظومة الكروية القوية
أحمد موسى يستعرض مشاركة الجبالي وأبو العينين في الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي

رئيس مجلس النواب
عبد الخالق صلاح

استعرض الإعلامي أحمد موسى مشاركة المستشار الدكتور حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب والنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب في أعمال الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في جنيف.

وشارك المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب في أعمال الجمعية العامة الـ 151 للاتحاد البرلماني الدولي، والمُنعقدة في جنيف، حيث ألقى كلمة بشأن موضوع  المناقشة العامة للمؤتمر" الالتزام بالمعايير الإنسانية ودعم العمل الإنساني في أوقات الأزمات "، جاء أبرز ما فيها على النحو التالي: 


في مُستهل الكلمة ، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلى أن العالم يشهد تفاقمًا غير مسبوق في معدل وشدة الأزمات بكافة صورها وأشكالها سواء الناجمة عن النزاعات المُسلحة أو الكوارث الطبيعية أو أوبئة عالمية، وهو ما يفرض ضرورة دراسة وتقييم منظومة العمل الإنساني العالمي وآلياتها باعتبارها خط الدفاع الأمامي والملاذ الآمن الذي يلجأ إليه المتضررون من ويلات وتداعيات تلك الأزمات.

