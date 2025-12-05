يوسف إبراهيم يتأهل إلى نصف نهائي بطولة ميلووكي هونج كونج للإسكواش 2025

تأهل يوسف ابراهيم، نجم نادي وادى دجلة والمصنف السادس عالميًا، إلى نصف نهائي ميلووكي هونج كونج للإسكواش 2025، بعد فوزه في مباراة ربع النهائي على منافسه ميجيل رودريجيز، المصنف الخامس والعشرين، بنتيجة 3-0، بواقع نقاط 11-7، 11-1، 11-7، في مباراة استغرقت 37 دقيقة.

بهذا الفوز، يقترب يوسف من تحقيق لقب البطولة، حيث سيخوض المباراة نصف النهائية أمام بول كول، المصنف الثاني عالميًا، يوم 6 ديسمبر مواجهة مرتقبة يسعى خلالها لتقديم أداء قوي وحصد اللقب.





جدير بالذكر أن بطولة ميلووكي هونج كونج للإسكواش 2025 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش (PSA)، حيث تُقام في هونج كونج، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الإسكواش من مختلف دول العالم.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 449,000 دولار أمريكي، بواقع 224,500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.

وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، ما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Platinumالعالمية المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الإسكواش.