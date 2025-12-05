جوارديولا: أتمنى تتويج إنجلترا بكأس العالم.. ومرتبط بها عاطفيا

عبّر بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، عن تمنياته بأن يكون لقب النسخة المقبلة من كأس العالم من نصيب منتخب إنجلترا، مستندًا إلى علاقته الوطيدة بالبلاد بعد سنوات طويلة قضاها في الملاعب الإنجليزية.

وجاءت تصريحات جوارديولا في وقت يسبق ساعات قليلة مراسم سحب قرعة المونديال، المقرر إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، والتي تُسحب مساء اليوم في العاصمة واشنطن، وسط ترقب عالمي للحدث.

تتويج إنجلترا

وقال المدرب الإسباني في كلماته التي حملت رسائل ود ودعم: «أتمنى أن تُتوج إنجلترا بكأس العالم المقبلة. لا أريد أن أبدو مجاملًا، لكن وجودي هنا منذ سنوات جعلني جزءًا من هذا البلد. أتمنى أن يكون اللقب من نصيب توماس توخيل والمنتخب الإنجليزي، وأن يحقق الشعب الإنجليزي هذا الحلم».

احترام الجماهير الإنجليزية

وتأتي هذه التصريحات لتكشف جانبًا إنسانيًا لطالما عبّر عنه جوارديولا خلال فترات سابقة، مؤكدًا احترامه الكبير للجماهير الإنجليزية وللبيئة الرياضية التي احتضنته منذ توليه قيادة مانشستر سيتي، والتي حقق خلالها نجاحات استثنائية جعلته أحد أكثر المدربين تأثيرًا في تاريخ الدوري الإنجليزي.

ويترقب عشاق كرة القدم حول العالم ما ستسفر عنه قرعة المونديال المقبل، بينما تتواصل الأحاديث حول حظوظ المنتخبات الكبرى، وعلى رأسها المنتخب الإنجليزي الذي يملك مجموعة من أبرز اللاعبين في العالم، في رحلة البحث عن لقب غاب عن خزائنه منذ نسخة 1966.