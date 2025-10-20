قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير النقل يتفقد مشروعات تطوير الطريق الدولي الساحلي.. ويعلن إنشاء طريق حر جديد
بعد خفض الفائدة.. شهادات البنك الأهلي تتصدر خيارات الاستثمار
تحرك 9 آلاف طن مساعدات عاجلة من الهلال الأحمر إلى غزة
اشتروا عقارات وسيارات.. 5 تجار مخدرات يغسلون 80 مليون جنيه
لست الأفضل.. تعليق مفاجئ من مدرب المغرب بعد التتويج بكأس العالم للشباب
بعد انتخابه رئيسا لدولة بوليفيا.. من هو رودريجو باز ؟
تقدم أعمال إحلال قنطرة فم بحر مويس.. وسويلم يوجه بالحفاظ على الطابع الأثري
دار الإفتاء: المودة والرحمة أساس تماسك الأسرة واستقرار الزواج
روسيا: أي سلام في أوكرانيا يجب أن يعالج الأسباب الجذرية للصراع
الخطيب: نعمل على ترسيخ موقع مصر كمركز إقليمي للطيران والتجارة والخدمات اللوجستية
خطة سياحية جديدة تربط مطار سفنكس بسقارة لتحويل الجيزة إلى وجهة عالمية
الرئيس السيسي يكشف حقيقة دعم الوقود.. نصرفه بالسلف ونسدده بفوائد| تفاصيل
القضاء الإداري يواصل الفصل في الطعون على مرشحي انتخابات مجلس النواب

إسلام دياب

تواصل محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، ثاني أيام الفصل في الطعون على أسماء المترشحين بانتخابات مجلس النواب.

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، 3 أيام لـ محكمة القضاء الإداري، للفصل في الطعون على المترشحين بانتخابات مجلس النواب، والـ 3 أيام هي: الأحد، الاثنين، الثلاثاء الموافقين 19 و20 و21 أكتوبر الجارى. 

دائرة حلايب وشلاتين 

أوضحت كشوف أسماء المرشحين لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة عن دوائر محافظة البحر الأحمر، أن دائرة حلايب وشلاتين تقدم بها مرشح واحد فقط، وهو علي نور مرشح حزب حماة الوطن، والذي يخوض الانتخابات برمز التاج، ويأتي التساؤل حول كيفية أن تتم الانتخابات في هذه الدائرة؟ وكيف يتم احتساب النتيجة؟

تنص المادة رقم 24 من قانون مجلس النواب، أنه إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على (%5) من عدد الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة، فإن لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة.

وإن لم يتقدم في الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة، يعلن انتخاب القائمة بشرط حصولها على نسبة (5%) على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة، فإن لم تحصل القائمة على هذه النسبة أعيد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة.

وتشمل محافظة البحر الأحمر 3 دوائر انتخابية: 

الدائرة الأولى تشمل مدينتي رأس غارب والغردقة، وقد تقدم للترشح عليها 6 مرشحين وهم : محمد محمد عبد المقصود، حزب مستقبل وطن، رمز القلم، عادل أحمد عبد الرحيم، مستقل، رمز المدفع، محمد أحمد حسن، مستقل، رمز الأسد، أحمد سمير عبد العزيز، حزب العدل، رمز الحصان، بشوي دكران بشير، مستقل، رمز الكف، جمال زكي عبد العزيز، مستقل، رمز السفينة.

الدائرة الثانية تشمل مدن سفاجا والقصير ومرسى علم، وتقدم على مقعدها 4 مرشحين وهم : جبريل محمود سعد، حزب الجبهة الوطنية، رمز السيارة، مصطفى محمد العباسي، مستقل، رمز الغزالة، كرم أبو النجا حمدي، مستقل، رمز المدفع، مدحت ماهر سيد، حزب الوفد المصري، رمز النخلة.

الدائرة الثالثة تشمل مدينتي حلايب وشلاتين، وتُعد الدائرة الوحيدة التي تضم مرشحًا واحدًا فقط، وهو علي نور عن حزب حماة الوطن، برمز التاج، وكان نائب الدائرة في الدورة البرلمانية السابقة.

