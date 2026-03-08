قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الهلال الأحمر الإيراني: تضرر أكثر من 9600 منشأة مدنية جراء الغارات الإسرائيلية
الوزراء يستعرض تداعيات الحرب.. إلغاء 5000 رحلة جوية في الشرق الأوسط خلال يومين
غرق سفينة إماراتية في مضيق هرمز وفقدان ثلاثة بحارة إندونيسيين
مصر تدعو لخفض التصعيد.. اتصال بين بدر عبدالعاطي ورافائيل جروسي حول تطورات الأوضاع الإقليمية
وزيرة الثقافة: اكتشاف الطاقات الشابة ورعايتها.. وأوركسترا وكورال مصر الوطني خطوة هامة لتأهيل المواهب بالمحافظات
موعد عيد الفطر 2026 في مصر.. الحسابات الفلكية تكشف أول أيام شوال وتوقيت الصلاة
ترامب ينفي وجود مؤشرات على تقديم روسيا معلومات استخباراتية لإيران عن القوات الأمريكية
وزيرة خارجية بريطانيا: نؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين
صلاح يعود من جديد .. هل بدأ شهر العسل مجددًا مع سلوت في ليفربول؟
قرب الـ 52 .. صعود جديد في أسعار صرف الدولار الآن
بـ20 ألف جنيه.. وزارة العمل تطرح أكثر من 400 وظيفة جديدة للشباب
الأزهر: اغتنم رمضان بطلب العون والتوفيق من الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

محمد زكريا يواجه بول كول في نهائي بطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش

محمد زكريا
محمد زكريا
محمد سمير

يخوض البطل المصري محمد زكريا مواجهة قوية صباح اليوم الأحد عندما يلتقي مع النيوزيلندي بول كول في نهائي بطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، المقامة خلال الفترة من 3 إلى 8 مارس الجاري، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 82 ألف دولار ضمن فئة البطولات الفضية.

تأهل مثير على حساب ميكين

وكان محمد زكريا قد حجز مقعده في المباراة النهائية بعد فوز صعب على الويلزي جويل ميكين بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين في الدور نصف النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 8-11، 11-8، 11-8، 8-11، 13-11، في مباراة ماراثونية شهدت ندية كبيرة بين اللاعبين قبل أن يحسمها النجم المصري في الشوط الفاصل.

وشهدت البطولة مشاركة خمسة لاعبين من مصر، حيث شارك في منافسات الرجال كل من محمد زكريا ومصطفى السرتي، بينما مثل مصر في منافسات السيدات الثلاثي سلمى هاني ونور هيكل وهيا علي.

وفي سياق متصل، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد لشهر مارس، حيث واصل الثنائي المصري مصطفى عسل وهانيا الحمامي تصدرهما لقائمتي الرجال والسيدات على الترتيب.

كما شهد التصنيف تقدم محمد زكريا مركزًا ليصل إلى المركز التاسع عالميًا ضمن قائمة أفضل عشرة لاعبين في العالم، متفوقًا على الإنجليزي محمد الشوربجي، في خطوة تعكس تطور مستواه خلال الفترة الأخيرة.

محمد زكريا بول كول نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش نهائي بطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش جويل ميكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

كلب السويس

عرض الحيوان للتحقيق.. تقرير طبي يفجر مفاجأة في حادث كلب السويس .. خاص

سعر الدولار

أقل سعر دولار اليوم 8-3-2026

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

ترشيحاتنا

القمر

إنجاز فضائي تاريخي.. نجاح غير مسبوق في زراعة الحمص داخل تربة قمرية

كويكب

لغز كويكب المدينة يُحسم علميا.. هل نجا القمر من اصطدام كوني محتمل؟

كريستيانو جونيور

صراع العمالقة على الوريث الكروي.. كريستيانو جونيور يشعل سباق الأندية الأوروبية

بالصور

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

8 نصائح للحفاظ على الجهاز الهضمي في رمضان

نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان
نصائح للحفاظ على صحة جهازك الهضمي في رمضان

أكثر 5 سيارات مبيعًا في السوق المحلي لشهر فبراير .. تعرّف على مواصفاتها ‏

السيارات الملاكي
السيارات الملاكي
السيارات الملاكي

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد