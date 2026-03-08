محمد زكريا يواجه بول كول في نهائي بطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش

يخوض البطل المصري محمد زكريا مواجهة قوية صباح اليوم الأحد عندما يلتقي مع النيوزيلندي بول كول في نهائي بطولة نيوزيلندا المفتوحة للاسكواش، المقامة خلال الفترة من 3 إلى 8 مارس الجاري، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 82 ألف دولار ضمن فئة البطولات الفضية.

تأهل مثير على حساب ميكين

وكان محمد زكريا قد حجز مقعده في المباراة النهائية بعد فوز صعب على الويلزي جويل ميكين بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين في الدور نصف النهائي.

وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 8-11، 11-8، 11-8، 8-11، 13-11، في مباراة ماراثونية شهدت ندية كبيرة بين اللاعبين قبل أن يحسمها النجم المصري في الشوط الفاصل.

وشهدت البطولة مشاركة خمسة لاعبين من مصر، حيث شارك في منافسات الرجال كل من محمد زكريا ومصطفى السرتي، بينما مثل مصر في منافسات السيدات الثلاثي سلمى هاني ونور هيكل وهيا علي.

وفي سياق متصل، أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش التصنيف العالمي الجديد لشهر مارس، حيث واصل الثنائي المصري مصطفى عسل وهانيا الحمامي تصدرهما لقائمتي الرجال والسيدات على الترتيب.

كما شهد التصنيف تقدم محمد زكريا مركزًا ليصل إلى المركز التاسع عالميًا ضمن قائمة أفضل عشرة لاعبين في العالم، متفوقًا على الإنجليزي محمد الشوربجي، في خطوة تعكس تطور مستواه خلال الفترة الأخيرة.